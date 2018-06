SF Motors - La Suv elettrica nascerà nell' ex fabbrica Hummer

quattroruote

(Di lunedì 4 giugno 2018) Il piano industriale della SFha iniziato a concretizzarsi con l'acquisizione dell'exdelladi South Bend,'Indiana. L'azienda cinese, infatti, punta a costruire all'interno dell'impianto produttivo precedentemente gestito dalla AM General la sua prima Suv: per l'aggiornamento delle linee d'assemblaggio sono stati già stanziati 160 milioni di dollari (136,6 milioni di euro), un numero nettamente maggiore rispetto ai 30 milioni inizialmente preventivati. La SFpunta a lanciare sul mercato il suo primo modello già nel 2019 ma, per il momento, non è chiaro se inizialmente sarà prodotto negli Usa.Riqualificazione entro il 2020. Il sito produttivo americano si andrà ad affiancare allacinese del marchio e permetterà all'azienda di produrre localmente i modelli destinati al mercato statunitense. Dopo l'acquisizione della startup di ...