' Sex and The city' compie 20 anni | tutto sulla serie più stylish di sempre

Las Vegas si fa Sexy con Lady Petagna : Michelly strega i social in vacanza con Andrea [FOTO E VIDEO] : Michelly Sander ed Andrea Petagna in vacanza, dopo New York la coppia vola a Las Vegas Andrea Petagna e Michelly Sander, dopo aver trascorso alcuni giorni in relax a New York, sono ora a Las Vegas. Nella città del Nevada la coppia si concede un po’ di relax dopo la fine del campionato. Il lusso della “città della perdizione” conquista il calciatore dell’Atalanta e la sua innamorata. Michelly dal canto suo si concede pose ...

I 20 look iconici di Sex and the City - 20 anni dopo : Era il 6 giugno 1998 quando negli Stati Uniti veniva trasmesso il primo episodio di Sex and the City, la serie tv che ironizza(va) sul sesso, raccontando la storia di quattro amiche, tra i 35 e i 40 anni, a New York. Oggi, vent’anni dopo, Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda non sono per niente passate di moda. Anzi, sono ancora amate dalle loro coetanee e dalle nuove generazioni di donne, probabilmente single, che ogni giorno si ...

Sex and The City - vent’anni e dimostrarli tutti : È la domanda più scomoda quando si tratta di prodotti di intrattenimento: ha retto il passare del tempo? Ha lasciato in eredità qualcosa in più dell’aver reso famosi marchi come Manolo Blahnik e Christian Louboutin? ...

Quello che abbiamo imparato da Sex and the City su amore e sesso : Chi meglio di Samantha Jones in Sex and the City ci può insegnare qualcosa su come destreggiarci e dominare gli uomini? Lei così sicura di se stessa, donna indipendente, disinvolta e disinibita, con quel non so che di divertente. Lei che ci ha fatto capire che si può parlare di se sesso liberamente, che dal genere maschile non ci si può mai aspettare nulla, che non c’è niente di male ad essere single e felici e che ciò che succede sotto le ...

Icardi in Africa con la Sexy Wanda Nara - la vacanza ‘selvaggia’ (ma lussuosa) del nerazzurro [FOTO E VIDEO] : Mauro Icardi vola in Africa con la moglie Wanda Nara, le vacanze ‘selvagge’ del calciatore dell’Inter e della sua sexy Wags Mauro Icardi e Wanda Nara sono volati in Africa per una vacanza selvaggia. Il calciatore dell’Inter e la moglie, dopo la fine del campionato, si concedono delle vacanze un po’ diverse. Diversamente dai colleghi, che per la maggior parte sono in mete di mare come le Maldive, Icardi si gode il ...

Moto3 – Da Temptation Island al Mugello : la ‘tentatrice’ Carmen Rimaudo è un’ombrellina Sexy [GALLERY] : Carmen Rimaudo è un’ombrellina sexy, la bella mora dopo la sua partecipazione alla scorsa edizione di Temptation Island protagonista al Mugello Carmen Rimaudo è una delle sexy ombrelline presenti sul circuito del Mugello, dove domani si terrà il Gp d’Italia. Dopo la partecipazione alla scorsa edizione di Temptation Island, la bella mora si presenta in tutto il suo splendore sul circuito italiano nelle vesti di grid girls. A seguito ...

Moto3 – Da Temptation Island al Mugello : la ‘tentatrice’ Carmen Rimaudo è un’ombrellina Sexy [GALLERY] : Carmen Rimaudo è un’ombrellina sexy, la bella mora dopo la sua partecipazione alla scorsa edizione di Temptation Island protagonista al Mugello Carmen Rimaudo è una delle sexy ombrelline presenti sul circuito del Mugello, dove domani si terrà il Gp d’Italia. Dopo la partecipazione alla scorsa edizione di Temptation Island, la bella mora si presenta in tutto il suo splendore sul circuito italiano nelle vesti di grid girls. A seguito ...

Grande Fratello - Alessia e la doccia sconvolgente : faccia triste - spettacolo troppo Sexy : Nella casa del Grande Fratello , dopo qualche ora spesa sotto al sole, la meravigliosa Alessia si concede una doccia. La faccia è un po' triste, forse spenta dal caldo. Ma lo spettacolo, come sempre, ...

Wanda Nara - l’allenamento è hot : Icardi dà una spiegazione ‘scientifica’ al gesto Sexy della moglie [VIDEO] : Wanda Nara in allenamento fa un gesto che scatena la fantasia di Icardi, Mauro dà una spiegazione ‘scientifica’ alla corsetta hot della moglie Wanda Nara è ripresa in piena sessione di allenamento sul tapis roulant. La bellissima moglie di Mauro Icardi è alle prese con una corsetta, ma un gesto ‘strano’ convince il calciatore dell’Inter a filmarla. L’attaccante realizza un video che mostra la bionda e ...

Royal Wedding : nella storia inglese - c’è stato un altro Duca del SusSex che sposò una donna più grande : Ma lei non venne mai accettata a corte The post Royal Wedding: nella storia inglese, c’è stato un altro Duca del Sussex che sposò una donna più grande appeared first on News Mtv Italia.

Grande Fratello - Fabiana Britto e la doccia hot : le immagini della Sexy coniglietta fanno il giro del web : immagini bollenti a Pomeriggio 5 . Barbara D'Urso manda in onda le immagini della prima doccia hot di Fabiana Britto, la sexy playmate che trascorrerà qualche giorno nella casa del Grande Fratello . ...

Fabiana Britto - chi è la nuova Sexy concorrente del Grande Fratello : 'Vi mosterò un lato nascosto' : Alta, formosa, prorompente, piena di energia e simpatia: parliamo di Fabiana Britto. Fabiana ha conquistato gli italiani prima come Var di “Quelli che il calcio”, poi come Playmate di una delle ultime copertine di Playboy Italia, successivamente come ospite di Pomeriggio 5 dove si è scontrata con Paola Caruso ed ora come inquilina della Casa più spiata d’Italia.--«Si parla di un mio eventuale ingresso nella casa del Grande Fratello ma non posso ...

Fabiana Britto - chi è la nuova Sexy concorrente del Grande Fratello : «Vi mosterò un lato nascosto» : Alta, formosa, prorompente, piena di energia e simpatia: parliamo di Fabiana Britto . Fabiana ha conquistato gli italiani prima come VAR di 'Quelli che il calcio', poi come Playmate di una delle ...

Da Quelli che il Calcio al Grande Fratello ecco chi è la Sexy Fabiana Britto : Origini sudamericane, passato da Playmate e presente nella tv italiana. Fabiana Britto è entrata nella casa del Grande Fratello durante la diretta della sesta...