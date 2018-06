Serena Williams si è ritirata dal Roland Garros per infortunio

Clamoroso al Roland Garros : Serena Williams si ritira - a rischio anche Wimbledon! : Roland Garros, Serena Williams è stata costretta al ritiro dal torneo parigino, strada spianata dunque per Maria Sharapova Serena Williams si ritira dal Roland Garros. L’annuncio è arrivato solo un’ora prima di scendere in campo contro Maria Sharapova, rivale storica della Williams. Sembrerebbe che la tennista americana abbia optato per tale scelta a seguito di un problema al pettorale che la ha costretta a dare forfait per ...

Roland Garros 2018 - Serena Williams si ritira! Salta la super sfida con Maria Sharapova - problemi a un braccio? : Serena Williams non giocherà l’ottavo di finale contro Maria Sharapova al Roland Garros 2018. Il big match tra le due ex numero 1 del mondo era attesissimo sulla terra rossa di Parigi ma purtroppo la sfida non si consumerà: la statunitense ha infatti deciso di ritirarsi dal torneo e ha indetto una conferenza stampa per spiegare i motivi della sua dolorosa scelta. Salta così uno degli incroci più affascinanti del tabellone femminile che ...

Clamoroso al Roland Garros : Serena Williams si ritira! : Roland Garros, Serena Williams è stata costretta al ritiro dal torneo parigino, strada spianata dunque per Maria Sharapova Serena Williams si ritira dal Roland Garros. L’annuncio è arrivato solo un’ora prima di scendere in campo contro Maria Sharapova, rivale storica della Williams. Sembrerebbe che la tennista americana abbia optato per tale scelta a seguito di un problema alla gamba che la ha costretta a dare forfait per ...

Serena Williams lancia la sua prima linea moda : gioco - partita - incontro! : Serena Williams è ufficialmente di ritorno, e non solamente come stella del tennis. Dopo aver vinto una partita del Grande Slam agli Open di Francia, la prima da quando ha dato alla luce sua figlia, la pantera statunitense ha svelato al mondo intero la sua prima linea moda. Atleta e stilista, in passato The Queen aveva già collaborato con HSN e Nike, ma il brand a suo nome lanciato solo qualche giorno fa rappresenta un traguardo e un inizio ...

Chiara Ferragni - Serena Williams - Kate Middleton/ Così le neo-mamme tornano in forma : Da pochi mesi hanno partorito e già mostrano corpi scultorei, in forma e tonici. I segreti post partum di Chiara Ferragni, Serena Williams e Kate Middleton(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 12:05:00 GMT)

Roland Garros 2018 : Sharapova-Serena Williams - chi sarà la 'nuova' regina? : Nonostante il record negativo che ho con lei, ogni volta non vedo l'ora di scendere in campo per competere contro la migliore giocatrice del mondo. E' un po' che non ci affrontiamo e nelle nostre ...

Roland Garros 2018 : il giorno di Fabio Fognini contro Marin Cilic. Super sfida Maria Sharapova-Serena Williams : Ritroveremo anche i due n.1 del mondo Rafael Nadal e Simona Halep . Lo spagnolo affronterà una delle sorprese del torneo, il tedesco Maximilian Marterer, classe '95, ed i favori del pronostico sono ...

Roland Garros 2018 : il giorno di Fabio Fognini contro Marin Cilic. Super sfida Maria Sharapova-Serena Williams : Oggi è il giorno di Fabio Fognini al Roland Garros 2018. Non ce ne vogliano gli altri protagonisti dello Slam francese, ma l’ultimo incontro sul campo del Philippe Chatrier ha un’importanza particolare per noi italiani. Fabio va a caccia dei quarti di finale, dove c’è già l’altro azzurro Marco Cecchinato (vittorioso ieri contro David Goffin), per uguagliare il suo miglior risultato in carriera nello Slam parigino. 7 anni ...

Roland Garros - Serena Williams e Kerber volano agli ottavi : PARIGI , Francia, - L'americana Serena Williams e la tedesca Angelique Kerber, entrambe ex numero uno del ranking Wta, si qualificano per gli ottavi di finale del Roland Garros femminile. Al terzo ...

Roland Garros 2018 - Serena Williams vince con Mike Tyson che tifa in tribuna : Serena Williams abbandona la tuta da "Black Panther", ma non il ritrovato stato di forma dopo la maternità. Nel terzo turno del Roland Garros la statunitense elimina in due set la tedesca Julia ...

Diretta / Roland Garros 2018 : Isner Herbert streaming video e tv - Serena Williams avanza! : Diretta Roland Garros 2018, info streaming video e tv: Fabio Fognini affronta Kyle Edmund nel terzo turno del torneo dello Slam, in campo anche i numeri 1 Rafa Nadal e Simona Halep(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 20:27:00 GMT)

Roland Garros 2018 : i risultati del tabellone femminile (giovedì 31 maggio). Rimonta vincente di Serena Williams - facile Simona Halep : Si è completato al Roland Garros, il quadro dei match di oggi, giovedì 31 maggio, del tabellone di singolare femminile: senza italiane in gara, ci sono stati diversi incontri interessanti. Avanti senza problemi la numero uno al mondo, la romena Simona Halep, che ha battuto la statunitense Taylor Townsend con un netto 6-3 6-1. La russa Maria Sharapova ha superato in due set comunque combattuti, la croata Donna Vekic, con il punteggio di 7-5 6-4, ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : giovedì 31 maggio. Tutti i risultati. Fabio Fognini vola al terzo turno - out Thomas Fabbiano. Rafael Nadal passeggia - avanti Serena Williams : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata del Roland Garros (giovedì 31 maggio). Tanti gli incontri validi per il tabellone maschile e femminile e le emozioni non mancheranno di certo. A dare inizio alle danze, sul Philippe Chatrier, sarà il n.4 del mondo Marin Clic che sfiderà il giocatore proveniente dalla qualificazioni Hubert Hurkacz. Per il croato un impegno non proibitivo, sulla carta, tenendo conto dei miglioramenti ...

Roland Garros 2018 : tornano in campo Nadal e Fognini. Sfida pericolosa per Serena Williams : Si completano i match del secondo turno al Roland Garros 2018 sia nel tabellone maschile che in quello femminile. Tra gli uomini torna in campo Rafael Nadal ed il numero uno del mondo, dopo aver rischiato qualcosa all’esordio con Simone Bolelli, se la vedrà con l’argentino Guido Pella. Parte nettamente favorito anche Marin Cilic, testa di serie numero 3, che affronta il polacco Hubert Hurkacz. Sfida complicata, invece, per Juan ...