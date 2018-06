Sequestrati beni ad armiere cosca vibonese

Caltanissetta : evasione fiscale e fatture false - Sequestrati beni per 500mila euro : Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - beni per un valore complessivo di circa 500mila euro sono stati sequestrati a un imprenditore di Gela (Caltanissetta) dalla Guardia di finanza. Il provvedimento, che ha interessato conti correnti e un immobile, è scattato dopo una verifica effettuata su una società oper

Sedicente vescovo e broker gestiva una rete di promotori finanziari : Sequestrati beni per 72 milioni : I Finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma, nell'ambito di un'operazione denominata ' Mediterraneo ' hanno eseguito questa mattina un decreto di sequestro preventivo per 72 milioni ...

Evasione fiscale a Vittoria : Sequestrati 4 beni immobili e un natante di 10 metri : Guardia di Finanza di Ragusa, Evasione fiscale, sequestrati beni immobili e mobili, tra cui una imbarcazione cabinata di 10 metri a 54enne di Vittoria

Milano - cantieri fatti male e sprechi. Sequestrati beni per 2 milioni : Lavori fatti male, con gravi errori di progettazione e addirittura pericolosi per il pubblico e per i lavoratori hanno reso inutilizzabili parte degli interventi di ristrutturazione nell'ospedale di ...

'Ndrangheta - Sequestrati beni per 30 milioni in Calabria e a Roma : 'Ndrangheta, sequestrati beni per 30 milioni in Calabria e a Roma La disposizione della Dda di Catanzaro ha coinvolto le attività di un imprenditore che opera nel settore del turismo. Sequestrato anche un hotel di lusso Parole chiave: ...

Tasse evase - Sequestrati beni a Casa di cura : La Guardia di finanza di Cosenza ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro di beni per un ammontare di 5 milioni nei confronti della Casa di cura Tricarico Rosano srl di Belvedere Marittimo e del ...

Tasse evase - Sequestrati beni Casa cura : ANSA, - BELVEDERE MARITTIMO , COSENZA, , 19 APR - La Guardia di finanza di Cosenza ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro di beni per un ammontare di 5 milioni nei confronti della Casa di cura ...

Sequestrati beni per oltre sei milioni di euro all'ex sindaco di Giugliano in Campania : Operazione della Guardia di Finanza nei confronti di Giovanni Pianese, anche ex Consigliere Regionale

Reggio Calabria - Sequestrati beni per 50 milioni a imprenditore sospettato di legami con la 'ndrangheta : beni per 50 milioni di euro sono stati confiscati dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, su disposizione della Corte d'appello, a Giuseppe Rocco Rechichi, di 60 anni, imprenditore ...

Sequestrati beni per 600 mila euro al fratello di Totò Riina : Roma, 13 apr. , askanews, Sequestrati beni per 600 mila euro a Gaetano Riina, ottantaquattrenne fratello del defunto capo di Cosa nostra Salvatore Riina, recluso nel carcere di Torino dal 2011, quando ...

Mafia : beni per 600mila euro Sequestrati a fratello Totò Riina : Palermo, 13 apr. (AdnKronos) - beni per un valore complessivo di 600mila euro sono stati sequestrati a Gaetano Riina, il fratello 84enne del defunto capo di Cosa nostra, Totò. I carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Trapani hanno dato esecuzione al decreto emesso dalla sezione Misure di p

‘Ndrangheta - fermati 4 imprenditori di Reggio Calabria : Sequestrati 50 milioni di beni : Gli imprenditori accusati di associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni e autoriciclaggio avrebbero contato sull'appoggio delle più pericolose cosche cittadine per accumulare enormi profitti illeciti, riciclati poi in fiorenti attività commerciali.Continua a leggere

'Ndrangheta - in manette i palazzinari dei clan. Sequestrati beni per 50 milioni di euro : Arrestati quattro imprenditori: erano il riferimento del clan Tegano nell'edilizia di Reggio Calabria. Sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa,...