Sei abiti per sei spose star

vanityfair

: ... infatti .. l’ho pure scritto anch’io !!.. questi non sanno nemmeno che ke calze Gallo sono le calze di tutti gl… - lauramjj58 : ... infatti .. l’ho pure scritto anch’io !!.. questi non sanno nemmeno che ke calze Gallo sono le calze di tutti gl… - TweetCiao : RT @Teresa_1926_: “La gente ti metterà sempre abiti che non sono tuoi, storie di cui non sei protagonista, frasi che non hai mai detto e sa… - JaceSteewood : @ShellyCampyBell Lasciando stare la Medea fatta con abiti antichi e giacche di pelle combinate ai jeans, ho ascolta… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Maggio e giugno, da sempre, sono i mesi dell’amore, che rendono le nostre agende fitte di cerimonie ma che ci fanno credere che le storie a lieto fine esistano eccome. Quest’ultimo weekend ne è la prova VIP: tra venerdì, sabato e domenica, infatti, si sono sposate alcune coppie storiche, che hanno coronato il loro sogno di una vita insieme festeggiando tra amici e parenti. LEGGI ANCHEL'abito da sposa di Meghan Markle La prima è quella formata da Daniele Bossari e Filippa Lagerback, che hanno voluto un matrimonio molto naturale e anche molto social, a cui hanno partecipato tanti colleghi della tv che hanno condiviso in rete gli scatti della cerimonia, bellissima, che si è tenuta nei giardini di Villa Ponti, nei pressi di Varese. Testimoniando la felicità della coppia, che è apparsa raggiante: lei, in un abito firmato da Enzo Miccio composto da un vestito in raso di seta dallo ...