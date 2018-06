Se l' uomo se ne va | la natura si riprende ciò che è suo

Prototipo cornea stampata in 3D - ma può l'uomo manipolare la natura delle cose? : Il professor Connon, docente di ingegneria tissutale dell'università di Newcastle, è riuscito a ricreare una parte di cornea umana utilizzando stampanti 3D e cellule staminali. La strada da percorrere è ancora lunga, a detta dello scienziato, che afferma che per l'applicazione di tale tecnica sull'uomo ci vorranno ancora diversi anni di ricerca e perfezionamento. Ma è giusto voler correre troppo con la biologia? Sappiamo che la parola bioetica è ...

Un terzo delle aree naturali protette minacciato dall'uomo : Biodiversità: quali sono i luoghi più preziosi al mondo? La distanza dall'eden. James Watson, scienziato dell'Università del Queensland in Australia e della Wildlife Conservation Society, ha ...

Giornata ecologica a Celenza sul Trigno - il sindaco Di Laudo : 'Armonia tra uomo e natura' : Solo attraverso un'analisi ponderata e reale del rapporto uomo-natura si può sperare in un mondo migliore, dove la natura e la nostra terra assumono un ruolo centrale e importante per la vita. Grazie ...

"L'uomo non può più sopraffare la natura”. L’architetto Cucinella racconta l’installazione all’Orto Botanico di Brera : Se vi capita di passare per l'Orto Botanico di Brera, in questi giorni, vi capiterà di osservare 700 mini case di luce, tutte diverse tra loro, che punteggiano il giardino. È l'installazione creata dall'architetto Mario Cucinella per il fuorisalone di quest'anno, un progetto creato insieme alla SOS School (school of sustainability), una scuola post-laurea con base a Bologna, impegnata nella formazione di figure ...

