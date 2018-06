SCUOLA Concorso 2018 | serietà professionale a parte | che spreco all' italiana

Concorso per docenti a Modena/ Bando per 4 insegnanti SCUOLA infanzia : info - prove e scadenza : Concorso per docenti a Modena. Bando per 4 insegnanti scuola infanzia: info, prove e scadenza. Le ultime notizie sull'opportunità lavorativa: assunzione a tempo indeterminato(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 16:41:00 GMT)

SCUOLA - ritardi e molte difformità per le prove del Concorso : Il Concorso per i docenti abilitati parte con il piede sbagliato: prove difform i a seconda della commissione e ritardi di ogni genere. Insomma, quella che doveva essere una sorta di sanatoria del ...

LA SCUOLA PRIMARIA KAROL WOJTYLA DI BAGHERIA - PALERMO - - HA VINTO IL CONCORSO EDUCATIVO "ENERGIA IN SQUADRA" PROMOSSO DA ESTRA E ... : ... a cui hanno partecipato le classi degli ultimi due anni delle scuole primarie e le scuole secondarie di 1° grado del territorio nazionale, per far scoprire ai bambini il mondo delle energie ...

SCUOLA - premiati i vincitori del concorso 'Tu sei' : TRENTO . Si è tenuta oggi all'auditorium di Lettere e Filosofia a Trento la cerimonia di premiazione dei migliori progetti in concorso nell'anno scolastico 2017-18 nell'ambito del progetto «Tu sei» di ...

Pioggia di premi alla SCUOLA media Leonardo da Vinci al concorso musicale di Città di Castello : Grande soddisfazione per la scuola media Leonardo da Vinci dell'Istituto Comprensivo Lucca 2 al 20esimo concorso nazionale Zangarelli di Città di Castello svoltosi il 10 e l'11 maggio. Primo premio ...

SCUOLA - docenti abilitati ultime notizie : ‘Concorso per soli titoli e riapertura GaE’ : Il Comitato docenti abilitati ha pubblicato una nota attraverso la quale si ribadisce, ancora una volta, come sia quanto mai necessario un provvedimento ad hoc che disponga la riapertura delle GaE: riferendosi alla questione riguardante i diplomati magistrali, gli insegnanti abilitati si uniscono alla protesta e si dichiarano pronti a scendere in piazza per difendere i loro diritti e […] L'articolo Scuola, docenti abilitati ultime notizie: ...

SCUOLA - concorso docenti secondaria : ‘Fallimento assunzioni - basta con le beffe : riaprire subito le GaE’ : Un comunicato pubblicato sul sito del sindacato Anief mette ancora una volta in evidenza come in Italia tutto è possibile: anche ‘vincere un concorso pubblico e non essere mai assunti. È quello che accadrà a diversi candidati insegnanti della Scuola secondaria pubblica che hanno partecipato con successo alla selezione nazionale bandita nel 2016. Ammesso che non venga applicata la decadenza […] L'articolo Scuola, concorso docenti ...

SCUOLA/ Via al concorso-farsa che aiuta solo tasse e burocrazia : Scaduti i termini per partecipare al concorso docenti 2018, il primo dei tre previsti dalla "Buona SCUOLA" e dal decreto 25/2017. Ma si tratta di un concorso-farsa.