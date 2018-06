Scrub delicato | scopri quello fai da te alle rose

dilei

(Di lunedì 4 giugno 2018) L’acqua diè spesso utilizzato nei prodotti cosmetici, dcreme corpo ai tonici per il viso, graziesue proprietà lenitive, astringenti, rinfrescanti e antiage. È l’ideale per chi ha problemi di acne, per chi ha la pelle sensibile o secca ma anche per prevenire l’invecchiamento della pelle in quanto contiene vitamina A, B, C e E che esercitano una forte un’azione antiossidante e tonificante. Puoi trovarla in commercio, meglio nella versione biologica, oppure puoi facilmente prepararla a casa. Ti basterà mettere in una pentola la quantità desiderata di petali di rosa, coprirli con acqua distillata e mettere il tutto sul fuoco. Una volta che l’acqua inizia a bollire, spegni il fuoco e lascia macerare i petali: dovrebbero bastare circa 60 minuti per vedere l’olio affiorare. Lascia raffreddare, filtra l’olio col colino e ...