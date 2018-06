Fca - una storia con un finale ancora tutto da Scrivere : L’ultimo piano industriale di Sergio Marchionne è l’atto conclusivo di una vicenda durata 14 anni che ha portato alla rifondazione della Fiat decotta e alla rinascita della Chrysler fallita. Non hanno, però, trovato ancora soluzione due rebus determinanti: il nome del prossimo Ceo e il futuro di Fca in termini di alleanze e cessioni...

Bolt in Champions League - la proposta arriva da… San Marino : “Usain - vieni a Scrivere la storia con noi” : Usain Bolt ha ricevuto l’invito dal ‘La Fiorita’ per giocare la prossima edizione della Champions League La Fiorita, squadra campione di San Marino, ha invitato l’ex velocista giamaicano Usain Bolt a giocare i prossimi preliminari di Champions Legue. “Caro Usain Bolt, ti vogliamo con noi in Champions League con la squadra di San Marino! Perché no? Vogliamo scrivere la storia! Puma che ne pensi?” ha twittato la ...

Marcell Jacobs e Filippo Tortu - due amici che vogliono riScrivere la storia dell'atletica : La storia dello sport insegna, due campioni rivali che non si sopportano, che si guardano in cagnesco, sono una manna, rendono avvincente ogni sfida. Il discorso non vale per loro due, non c'è verso ...

Motocross - Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings continua a Scrivere la storia - Tony Cairoli inizia a perdere terreno : Signore e signori, siamo ufficialmente entrati nella “Era Herlings”. Il giovane talento olandese della MXGP sta proseguendo imperterrito nel suo strepitoso avvio di Mondiale 2018. Il 23enne nato a Geldrop-Mierlo sta battendo record su record, con una serie di risultati che stanno lasciando tutti a bocca aperta, in primis il suo rivale al titolo iridato, il nostro Tony Cairoli, ormai distante 48 punti in graduatoria. I numeri di ...

Zona Market Ingro Vivaio - a Empoli per Scrivere la storia : Pistoia, 19 maggio 2018 - Et voilà la sfida: la Serie C in 2 partite. Sono giorni cruciali alla Zona Market Ingro Vivaio , la prima squadra agonistica maschile dei Vigili del fuoco Mazzoni Pistoia . ...

Governo : Marcucci - da ‘Scrivere storia’ a fiction di pessima qualità : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – “M5S e Lega pensavano di scrivere la storia. L’imbarazzante ping pong tra Di Maio e Salvini è invece una fiction di infima qualità, che ha al centro della sceneggiatura una lunghissima lotta per le poltrone. Il costo dell’intera operazione rischia di essere interamente a carico degli italiani”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il capogruppo del Pd a Palazzo Madama, Andrea ...

Vienna Cammarota sulle orme di Goethe in Sicilia : “Sono arrivata a Castelvetrano - domani riScriveremo la storia” : “Sono arrivata a Castelvetrano e subito mi sono recata al Selinus dove una targa ricorda che nell’Aprile del 1787, lo scrittore tedesco Wolfgang Goethe si fermò esattamente in questo luogo. Prima, infatti sorgeva una locanda che ospitò per una notte Goethe, il quale non volle visitare l’area archeologica. domani, invece riscriveremo la storia, riportando alla luce dopo decenni il Battistero Bizantino. Ci sarò”. Lo ha dichiarato Vienna ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome per Scrivere la storia e tentare l’accoppiata Giro-Tour. Ma il caso salbutamolo pesa : Chris Froome vuole riscrivere la storia del ciclismo e si presenterà al Giro d’Italia 2018 per entrare definitivamente nella leggenda. Il britannico proverà a vincere la terza corsa a tappe consecutiva dopo aver conquistato il Tour de France e la Vuelta di Spagna nel 2017: l’impresa è riuscita in passato soltanto a Eddy Merckx nel 1972-1973 e a Bernard Hinault nel 1982-1983. Tra l’altro, in caso di successo, diventerebbe il ...

Calcio - Champions League 2018 : Bayern in cerca di un’impresa a Madrid - ma il Real vuole ancora Scrivere la storia : Un’impresa possibile. C’è fiducia nello spogliatoio del Bayern Monaco in vista della sfida al Real Madrid, match di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2017-2018. Al Santiago Benabeu i bavaresi hanno dimostrato un anno fa di essere in grado di ribaltare pronostici già apparentemente scritti e cercheranno di rimediare alla sconfitta interna dell’andata, maturata con le reti di Marcelo a Asensio a fronte del ...

Juve : Allegri - Scrivere ancora la storia : ANSA, - TORINO, 27 APR - La delusione per la sconfitta col Napoli "ci sta dopo i primi due giorni ma poi basta". Massimiliano Allegri invita a guardare avanti alla vigilia della trasferta della sua ...

Champions League : la Roma a Liverpool per riScrivere la storia : Champions League: semifinali di andata Roma – Notte Champions. Notte di Liverpool-Roma. Notte di sogni, di coppe e di campioni. Questa sera ad Anfield Road la prima delle due semifinali della massima competizione per club a livello continentale. I giallorossi faranno visita alla tana dei reds per gara 1. Calcio d’inizio fissato per le ore 20.45. Champions League: 34 anni ancora il Liverpool sulla strada della storia Una gara intrisa ...

Roma - il sogno Champions e la storia da riScrivere ad Anfield Road Video : 4 Ci sono cose che non cambiano con gli anni, come gli ingredienti di quella cucina paesana, poveri e semplici a tal punto da renderla unica. Anfield Road non è uno stadio qualunque e l'atmosfera nella tana del #Liverpool è rimasta più o meno uguale, nonostante l'impianto sia stato adeguato ai moderni standard architettonici e di sicurezza. Oggi sono rimasti davvero in pochi gli stadi dove il calcio si respira a pieni polmoni ed ...