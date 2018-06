Scoperta la proteina che rallenta l' invecchiamento e potrebbe curare l' Alzheimer

Blastingnews

(Di lunedì 4 giugno 2018) Da sempre l'uomo è alla ricerca di un elisir di lunga vita che possa dargli l'immortalità. Il mito dell'eterna giovinezza nel corso dei secoli ha ispirato molte opere letterarie. D'altronde chi di noi non accosterebbe le labbra a una coppa contenente una pozione in grado di farci rimanere sempre giovani in perfetta salute? In passato è accaduto che avventurieri e alchimisti che avessero fama di maghi spacciassero rimedi miracolosi. Non è un caso che la fama del dottor Dulcamara, personaggio nell'opera buffa Elisir d'amore di Donizetti che vende nelle piazze il prodigioso medicamento sia giunta fino ai giorni nostri ad indicare chi vende fumo per trarre facili guadagni, abusando della credulità popolare. Tuttavia un passo in avanti è stato fatto dai ricercatori dell'Università del Texas che hanno scoperto come unasia in grado di allungare la vita nei topi. Ma andiamo ad ...