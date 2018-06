Sciopero dei treni nella notte tra il 7 e l' 8 giugno | tutto quello che c' è da sapere

Venerdì 8 giugno ci sarà uno Sciopero dei trasporti a Roma : Durerà quattro ore e riguarderà sia i mezzi di ATAC che di Roma TPL: le cose utili da sapere The post Venerdì 8 giugno ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma appeared first on Il Post.

Migrante ucciso in Calabria - oggi lo Sciopero dei braccianti : Migrante ucciso in Calabria, oggi lo sciopero dei braccianti Lo stop dei lavoratori è stato proclamato dall’Usb, di cui la vittima era attivista. Nella notte nella tendopoli di San Ferdinando, dove viveva il ragazzo deceduto per un colpo di fucile, sono stati bruciati copertoni e rifiuti in segno di ...

Soumaila Sacko - sindacalista ucciso. Oggi Sciopero dei braccianti : I carabinieri sarebbero sulle tracce dell'uomo che - da una Fiat Panda - ha esploso quattro colpi di fucile uccidendo Soumaila Sacko, sindacalista maliano di 29 anni che sabato sera stava insieme a due suoi connazionali prendendo delle lamiere per realizzare una copertura per una baracca.Continua a leggere

Scuola - Sciopero dei diplomati magistrali esclusi dalle graduatorie - : La protesta è stata indetta da Cub a sostegno dei maestri senza laurea che rischiano di perdere il posto di lavoro dopo le recenti sentenze di Consiglio di Stato e Avvocatura di Stato . Prevista anche ...

Sciopero dei camionisti in Brasile - il governo annuncia concessioni : Tutte queste misure fanno parte delle rivendicazioni portate avanti dal movimento dei camionisti, che in una settimana di Sciopero hanno messo in ginocchio l'economia del Brasile. Il presidente della ...

Brasile in ginocchio per lo Sciopero dei camion : Lo sciopero dei camionisti che sta paralizzando il Brasile da una settimana ha già provocato perdite economiche per quasi 10 miliardi di reais, equivalenti a 2,7 miliardi di dollari, secondo stime di ...

Brasile - ancora forti disagi per lo Sciopero dei camionisti : Nonostante il governo di Michel Temer alterni le rassicurazioni con le minacce per dichiarare risolta la crisi per lo sciopero dei camionisti, arrivato al sesto giorno, la situazione resta difficile ...

Sciopero dei treni di sabato 26 e domenica 27 maggio : gli orari e le cose da sapere : Sono in programma due scioperi: uno di quattro ore nella giornata di sabato e uno di otto nella notte tra sabato e domenica The post Sciopero dei treni di sabato 26 e domenica 27 maggio: gli orari e le cose da sapere appeared first on Il Post.

Milano - primo Sciopero dei rider : in piazza per più tutele. FOTO : Milano, primo sciopero dei rider: in piazza per più tutele. FOTO Si sono fermati i fattorini delle società di food delivery, che consegnano cibo a domicilio in bicicletta o scooter. Bassa però l'adesione al presidio, organizzato dalla Cgil in piazza XXIV maggio. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Sciopero dei rider - è la prima volta ma Cgil da sola : “Ora alfabetizzazione sindacale” : “Se noi non lo avessimo proclamato, in questi giorni non si sarebbe parlato così tanto delle condizioni dei rider”. È soprattutto questo, più che le adesioni, il risultato che Luca Stanzione, segretario generale della Filt-Cgil di Milano, può rivendicare riguardo allo Sciopero dei freelance delle consegne di cibo a domicilio. È il primo Sciopero di questo tipo in Italia: la Cgil milanese lo ha organizzato a una settimana dall’incidente che è ...

Sciopero dei treni sabato 26 e domenica 27 maggio : tutte le informazioni : Oltre allo Sciopero di 4 ore indetto dall’Orsa settore Ferrovie (qui tutte le informazioni), tra domani e domenica (26 e 27 maggio)...