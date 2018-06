Scherma | Elisa Di Francisca torna in gara | “Devo capire chi sono | non ho obiettivi La

Scherma - Elisa Di Francisca : “Torno a gareggiare a Milano come fosse la mia prima volta” : A distanza di quarantuno anni la Scherma torna a Milano. Dal 7 al 10 giugno andranno in scena gli Assoluti e le attese sono tante per gli azzurri che si preparano al meglio possibile in vista delle rassegne internazionali cui prenderanno parte. Tra gli osservati speciali, c’è un’atleta che ha dato tanto alla specialità ed ha deciso di tornare a gareggiare per dimostrarsi all’altezza della situazione, avendo come traguardo ...

Scherma - l’Italia ha smarrito il fioretto femminile! Russia e Deriglazova superiori - Arianna Errigo in crisi. Si aspetta Elisa Di Francisca : Tre gare consecutive senza podio aprono ufficialmente una crisi all’interno del fioretto femminile azzurro. Proprio in quel settore, dove l’Italia conquistava vittorie e medaglie a profusione, si è inceppato qualcosa e la situazione comincia a preoccupare. Dopo Anaheim e Tauber, anche a Shanghai è proseguita la striscia negativa del fioretto azzurro. Alice Volpi ha sfiorato il podio, venendo eliminata ai quarti di finale dalla ...

Scherma - Coppa del Mondo Tauber 2018 : Chiara Cini ed Elisa Vardaro si fermano ai piedi del podio. Altro successo per la russa Inna Deriglazova : L’Italia non sale sul podio nella gara individuale di Tauber (Germania) per la Coppa del Mondo di fioretto femminile. Le due migliori azzurre sono state Chiara Cini ed Elisa Vardaro, eliminate ai quarti. Il successo finale va ancora una volta alla russa Inna Deriglazova che batte di una stoccata l’esperta sudcoreana Jeon Hee Sook (13-12) e sale così a quota quattro vittorie stagionali. Sul terzo gradino del podio troviamo invece due giovani ...

Elisa Di Francisca : “Torno perché la Scherma mi mancava. Voglio chiudere alle Olimpiadi 2020. Rientro agli Assoluti” : Elisa Di Francisca è pronta per tornare in pedana dopo la maternità. La Campionessa Olimpica di Londra 2012 e argento a Rio 2016 ha ripreso ad allenarsi e punta agli Assoluti di Milano (7-10 giugno) con l’obiettivo di tornare competitiva verso i Giochi di Tokyo 2020. La fiorettista ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport parlando del suo stato di forma: “Va molto bene, faccio tutto con calma, devo conciliare gli ...

Scherma - Elisa Di Francisca vittima di violenze in passato : “Anch’io picchiata da un uomo” : Per noi, i campioni nello sport sono quasi intoccabili. La descrizione che ne diamo è paragonabile a degli eroi, quando arrivano medaglie, specie a Cinque Cerchi. E’ il caso di Elisa Di Francisca, campionessa della Scherma, oro ai Giochi Olimpici di Londra nel 2012, sia nell’individuale e sia nella gara a squadre (fioretto), ed argento a Rio 2016 nella prova individuale. Un curriculum da far rabbrividire, caratterizzato anche da sei ...