Scherma | Coppa del Mondo | la garanzia della sciabola azzurra A Tunisi una ritrovata

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : Italia terza a Tunisi - vittoria per la Russia : La Russia si prende la vittoria nell’ultima prova a squadre della stagione di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Tunisi. Le russe hanno sconfitto in finale la Francia con il punteggio di 45-35. L’Italia si è consolata con il terzo posto. Dopo la sconfitta in semifinale con la Russia per 45-42, il quartetto azzurro formato da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta e Martina Criscio ha sconfitto nella finalina la Cina con ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : Brunet vince a Tunisi. Le azzurre si fermano agli ottavi : È la francese Manon Brunet a trionfare nell’ultima prova di Coppa del Mondo di spada femminile a Tunisi. La transalpina si è imposta in finale sull’ucraina Olga Kharlan all’ultima stoccata per 15-14. Sul podio salgono anche l’altra transalpina Margaux Rifkiss e la rumena Bianca Pascu. E’ un’Italia che si ferma agli ottavi di finale. Purtroppo sono ben quattro le azzurre che sono state eliminate a questo punto del tabellone. Da ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : la sciabola femminile chiude la stagione a Tunisi : Anche la sciabola femminile è arrivata al termine della sua stagione di Coppa del Mondo e la cornice per quest’ultima tappa è quella di Tunisi. Si tratta dell’ultimo appuntamento prima di Europei e Mondiali e sicuramente è un test fondamentale per valutare lo stato delle azzurre sia nell’individuale che nella gara a squadre. Nell’ultimo Grand Prix di Mosca c’è stato il ritorno di Sofya Velikaya e la russa ...

Scherma - Coppa del Mondo : Federica Isola conferma il suo immenso talento. Grand Prix di Cali positivo per le spadiste : Nell’ultimo appuntamento stagionale la spada azzurra trova la conferma del talento di Federica Isola. La 19enne vercellese dell’Aeronautica Militare conquista il suo primo podio in carriera in Coppa del Mondo nel Grand Prix di Calì, chiudendo al terzo posto la gara colombiana. Un risultato davvero eccezionale per la spadista classe 1999, che ha dominato da due stagioni la categoria Under 20, conquistando due Coppa del Mondo e ...

Scherma - Coppa del Mondo : cala il sipario sulla spada con il Grand Prix di Cali : La Coppa del Mondo di spada chiude la sua stagione in Colombia a Santiago De Cali. Ultimo Grand Prix dell’anno e che va a sostituire quello della capitale Bogotà. Ricordi felici per i colori azzurri sulle pedane colombiane visto che lo scorso anno erano saliti sul podio Marco Fichera, Edoaordo Munzone ed Alberta Santuccio. Assenza importante in casa Italia in vista di questo fine settimana. Mancherà, infatti, Mara Navarria, secondo nella ...

Scherma - Coppa del Mondo Madrid 2018 : Italia seconda nella gara a squadre! Azzurri superati in finale dalla Corea del Sud : Per la quarta volta in stagione l’Italia sale sul secondo gradino del podio nella gara a squadre della Coppa del Mondo di sciabola maschile. A Madrid il quartetto azzurro formato da Enrico Berrè, reduce dal successo individuale, Gigi Samele, Luca Curatoli e Aldo Montano è stato sconfitto in finale dalla Corea del Sud con il punteggio di 45-41. Il cammino dell’Italia si era aperto direttamente agli ottavi, dove gli Azzurri hanno travolto la ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : a Madrid è festa azzurra. Trionfa Enrico Berrè : La sciabola maschile si sblocca proprio nell’ultima gara. Nella prova di Coppa del Mondo a Madrid sul gradino più alto del podio ci sale Enrico Berrè. Per lo sciabolatore di Genzano si tratta del secondo successo in carriera (anche secondo podio stagionale dopo quello a Dakar) ed è arrivato grazie alla vittoria in finale sul russo Veniamin Reshtnikov con il punteggio di 15-11. Emozionante anche la semifinale con l’americano Daryl ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : a Shanghai e Madrid l’ultima di fioretto e sciabola maschile : Sarà come sempre un’estate ricca di grandi appuntamenti per la Scherma con gli Europei in Serbia a Novi Saad e Mondiali in Cina a Wuxi, ma prima di pensare a queste avvenimenti c’è da chiudere una stagione di Coppa del Mondo e proprio questo fine settimana si mette la parola fine su quella di fioretto (uomini e donne) e sciabola (uomini). A Shanghai si terrà l’ultimo Grand Prix di fioretto e l’Italia arriva con stati ...

Scherma - Coppa del Mondo : Luca Curatoli trova in Mosca una seconda casa - ma è l’unico lampo azzurro del weekend : Un lampo azzurro in un weekend sottotono per la Scherma italiana. Quella luce arriva da Mosca, ormai diventata una seconda casa per Luca Curatoli. Nella capitale russa lo sciabolatore napoletano aveva centrato la sua prima vittoria in carriera, ma questa volta si è dovuto “accontentare” del secondo posto. Un risultato sicuramente ottimo per il campano, al suo secondo podio stagionale, confermandosi il numero uno d’Italia nella ...

Scherma - Coppa del Mondo : Velikaya torna e vince a Mosca. Azzurre lontane dal podio : Ritorno vincente per Sofya Velikaya. La campionessa russa trionfa nel Grand Prix di sciabola femminile a Mosca, in quella che era la sua prima gara dopo una lunga pausa per la seconda maternità. Velikaya ha sconfitto in finale l’ungherese Anna Marton con il punteggio di 15-12. Sul podio ci salgono anche la coreana Kim Jiyeon e l’americana Mariel Zagunis, rispettivamente sconfitte da Velikaya per 15-5 e Marton per 15-12. Una giornata ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : Italia solo diciassettesima a Parigi. Vince l’Ungheria : L’Ungheria conquista la vittoria nella prova di Coppa del Mondo di spada maschile a Parigi. I magiari hanno sconfitto in finale la Corea del Sud per una sola stoccata (40-39). Sul podio ci sale anche l’Ucraina, che ha superato nella finalina per il bronzo Israele con il punteggio di 38-36. Brutta prestazione dell’Italia. Il quartetto azzurro (Andrea Santarelli, Marco Fichera, Enrico Garozzo e Gabriele Cimini) è stato subito ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : Luca Curatoli sfiora il bis a Mosca. L’azzurro si arrende in finale al coreano Oh : Non riesce il bis a Luca Curatoli nel Grand Prix di sciabola maschile a Mosca. Nella capitale russa, la scorsa stagione, il campano era riuscito a conquistare la sua prima vittoria in carriera, mentre questa volta si è dovuto accontentare del secondo posto. Infatti lo sciabolatore azzurro si è arreso in finale per 15-8 al sudcoreano Oh Sanguk, che centra anche il suo terzo successo stagionale. Curatoli ha evitato che la finale fosse tutta ...