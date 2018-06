SCARPA® – Le calzature lifestyle per la stagione spring-summer 2018 GALLERY

sportfair



Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php on line 23

: Invalid argument supplied for foreach() inon line

(Di lunedì 4 giugno 2018)byper laI modellidi SCARPA mantengono lo spirito delle montagne attraverso uno stile cittadino dal carattere outdoor!modello HIGHBALL In viaggio o in città, Highball è la scarpa per chi ama mostrare la propria identità e la propria appartenenza al mondo outdoor anche nel tempo libero. I tratti distintivi disono evidenti nei materiali, nella ricercatezza dei dettagli e nello stile: il sistema di allacciatura completamente regolabile consente un perfetto avvolgimento del piede e la suola Vibram è sinonimo di eccellente aderenza e durata. Prezzo al pubblico consigliato: euro 119,00modello MOJITO KNIT Fresca, leggera ed estremamente traspirante e confortevole per ogni utilizzo in città, viaggio o divertimento. Il laccio elastico e la tomaia, costruita con la tecnologia Knit in un unico pezzo in ...