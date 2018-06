Scaletta e ospiti dei Wind Music Awards il 4 giugno all’Arena di Verona con Rita Ora

optimaitalia

: Scaletta e ospiti dei #WMA18 il 4 giugno all'Arena di Verona con Rita Ora, Pausini e molti altri: ritiro biglietti… - OptiMagazine : Scaletta e ospiti dei #WMA18 il 4 giugno all'Arena di Verona con Rita Ora, Pausini e molti altri: ritiro biglietti… - ButaValeria : Si stanno facendo fuori tutti gli ospiti ora, la scaletta in una GIF: #amici17 - GiornTreviglio : In scaletta tanti interventi e altrettanti ospiti. Appuntamento a Bergamo lunedì 4 giugno. -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Al via oggi, all'Arena di, la nuova edizione dei WMA. Iil 4sono in programma nell'anfiteatro scaligero per la prima delle due serate all'insegna dei premi dellaa.Alcuni dei migliori artisti italiani ed internazionali verranno premiati da Carlo Conti e da Vanessa Incontrada, i due presentatori dell'evento atteso anche in TV, su Rai1, in diffemartedì 5e martedì 12prima di una puntata di Best of alla fine del mese.La prima serata deiil 4all'Arena diandrà in onda su Rai1 domani sera, martedì 5, su Rai 1, in prima serata, a partire dalle ore 21.20.RITIRO BIGLIETTI E ACCREDITII biglietti e gli accrediti per i2018 potranno essere ritirati all'Arena dinel giorno stesso dell'evento. I biglietti per la serata del 4vanno ritirati esclusivamente ...