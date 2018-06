Sardegna | trovato morto nel suo terreno | era stato aggredito da un cinghiale

Sardegna - fu un cinghiale a uccidere l'operaio trovato cadavere nel suo terreno : Lo ha stabilito l'autopsia. Il 65enne, operaio forestale, era stato trovato senza vita giovedì scorso

Tragica vacanza dagli amici in Sardegna : Enrico - 36 anni - trovato morto nel sonno : Terribile lutto per la comunità di Carbonera (Treviso): è morto, in circostanze poco chiare, Enrico Grespan, 36 anni, molto conosciuto in zona: era responsabile commerciale...

