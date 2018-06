Santarelli | la dedica dolcissima al marito mentre Giacomo affronta il tumore Da brividi

caffeinamagazine

(Di lunedì 4 giugno 2018) Sono senza dubbio una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. E sono anche una delle coppie più longeve: la showgirl Elena(36 anni) e il calciatore Bernardo Corradi (42 anni), da quando si sono conosciuti 13 anni fa, non si sono più lasciati. Sono proprio fatti l’uno per l’altra e si stanno forza a vicenda in questo momento particolarmente difficile della loro vita. Come ormai tutti sanno,, il figlio maggiore, è malato: ha uncontro cui sta lottando. È un momento difficilissimo per loro, ma i due stanno facendo di tutto per dare coraggio al loro primogenito. Elena e Bernardo hanno festeggiato il 2 giugno il loro quarto anniversario di matrimonio e la, in questo giorno tanto speciale, ha deciso di fare unaal. La loro storia è sempre stata vissuta nella privacy più assoluta: in tutti questi anni di amore, non sono ...