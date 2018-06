Sanità | odontoiatria estetica | il colore sbagliato causa l’80% dei restauri

meteoweb.eu

(Di lunedì 4 giugno 2018) “Ottanta rifacimenti su cento inconservativa sono dovuti al fatto che al paziente non piace ilfinale dei ‘’ dei denti. L’odontoiatra non è un fotografo, ma non può prescindere da conoscenze di colorimetria, e di psicologia, quando tratta professionalmente un sorriso e quando vuole costruire un rapporto di fiducia veramente forte”. Lo ha spiegato Roberto Favero, dentista ad Agordo (nel Bellunese), socio della Società di chirurgia orale ed implantologia (Sicoi) è protagonista sabato 9 giugno al Museo Nicolis di Villafranca di Verona al VIII Congresso di Poiesis, l’associazione di medici e odontoiatri che condividono l’interesse per medicinaedfacciale. “La colorimetria – ha precisato l’esperto – è la disciplina che risponde a un’esigenza fondamentale: ilscelto ...