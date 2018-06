Sanità All’IDI nuove tecniche in materia di ricostruzione nasale

romadailynews

(Di lunedì 4 giugno 2018) L’Idi organizza per giovedi’ 7 giugno il “II corso italiano: i lembi e gli innesti nella”. Il corso formativo che si terra’ presso l’Auditorium Padre Sala- Idi, Via dei Monti di Creta 104- dalle ore 9,30 alle ore 17, rappresenta un punto di riferimento per tutti i medici che si occupano di dermatologia, maxillo facciale, otorinolaringoiatria e chirurgia plastica. Alla presenza di esperti medici internazionali quali Andreas Moeller, Bernd Gantler e Salvatore D’Arpa, il Dott. Giovanni Schiavone, organizzatore e direttore del corso, presenterà in occasione della sessione di lavori,indi. Numerose saranno le relazioni su temi chiave: “ottimizzazione e guida al lembo frontale”, “programmare e dissecare lembi assiali dalla regione geniena”, “approccio ...