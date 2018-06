Salvò 2 bambini | ma sarà espulso | il caso di Aymen divide la Francia | e getta ombre su

Ha un infarto mentre è alla guida dello scuolabus - autista eroe riesce a mettere in salvo i bambini : Era alla guida di uno scuolabus quando ha accusato un malore che gli è costato la vita: ma prima Sante Quaranta, 65enne di Fasano, ha messo in salvo i bambini, fermandosi e accostando il mezzo. E' ...

