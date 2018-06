Salvini | ' Minniti ha fatto un discreto lavoro Stimo Putin | soros uno speculatore'

Salvini : “Minniti ha fatto un discreto lavoro - non smonteremo nulla di ciò che è stato realizzato” : Parlando dell'ex ministro dell'Interno Marco Minniti, il neo-capo del Viminale Matteo Salvini ha dichiarato: "Ha fatto un discreto lavoro quindi non smonteremo nulla di ciò che di positivo è stato realizzato, lavorerò per rendere ancora più efficaci le politiche di controllo, di allontanamento, di espulsione. Se qualcuno ha fatto qualcosa di utile e intelligente per il mio Paese anche se indossava una diversa maglietta sarebbe sciocco non ...

Governo - Salvini : “Minniti ha fatto un discreto lavoro. Stimo Putin e lo dico gratis” : Il giorno dopo la visita a Catania e all’hotspot di Pozzallo, il ministro dell’Interno Matteo Salvini torna sul tema immigrazione e sulle dichiarazioni di Lorenzo Fontana, ministro della Famiglia in quota lega che hanno sollevato critiche nel mondo Lgbt. “È stato fatto anche un discreto lavoro dal ministro che mi ha preceduto, quindi non smonteremo nulla di ciò che di positivo è stato fatto, lavorerò per rendere ancora più ...

MIGRANTI - Salvini-VIMINALE A DUE VELOCITÀ/ “Clandestini - pacchia finita” : Minniti - “Italia non è Ungheria” : MIGRANTI, Salvini e il Viminale a due VELOCITÀ: il Ministro, "finita la pacchia per i clandestini, ora a casa". Replica dai funzionari del Ministero, "impossibili i rimpatri di massa"(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 12:16:00 GMT)

Migranti - Minniti avverte Salvini : 'Respingimenti? I flussi non si possono cancellare' - : 3 giugno 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Famiglie, Franco Grillini: 'Fontana vive nel mondo di qualche secolo fa' 2 giugno 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Fontana: Famiglie gay non esistono. Stop Salvini: Aborto e unioni civili non in discussione 2 giugno 2018 Nessun commento Leggi ...

Gelida accoglienza. Minniti e Maroni avvertono Salvini sui migranti. L'ex ministro dell'Interno : "Non possiamo essere l'Ungheria del Mediterraneo" : Nel giorno in cui il neoministro dell'Interno, Matteo Salvini, è atteso a Pozzallo, in Sicilia, luogo simbolo degli sbarchi, L'ex titolare del Viminale, Marco Minniti, avverte sui rischi legati a uno stravolgimento del lavoro messo in campo negli ultimi anni, e il governatore leghista della Lombardia, Roberto Maroni, avverte il leader del Carroccio: "Prudenza prima di dire che si rimandano a casa 100mila migranti". Salvini arriva a ...

Migranti - il Pd litiga su politiche di Minniti : "Un assist a Salvini" : La politica sui Migranti continua a dividereil Pd. Questa volta è Orfini a criticare la linea portata avanti durante l'ultimo governo da Marco Minniti. "Su alcune cose abbiamo bisogno di approfondire - ha detto il presidente dei dem da Bianca Berlinguer - ad esempio se andiamo in tv a dire che l'immigrazione mette a rischio la sicurezza di questo Paese, che è una sciocchezza, poi la gente alla fine crede a Salvini. Mi riferisco a Minniti, ma lo ...

Pd - Vauro vs Fiano : “Voglio un partito che contrasti la destra xenofoba di Salvini. Governo con Minniti pessimo esempio” : A L’aria che tira (la7) va in scena lo scontro tra Vauro Senesi e il deputato dem Emanuele Fiano. Tema del confronto lo stallo di Governo alla vigilia delle consultazioni di Mattarella L'articolo Pd, Vauro vs Fiano: “Voglio un partito che contrasti la destra xenofoba di Salvini. Governo con Minniti pessimo esempio” proviene da Il Fatto Quotidiano.