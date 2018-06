Salvini | “Minniti ha fatto un discreto lavoro | non smonteremo nulla di ciò che è stato

fanpage

: Ha ragione Minniti su Corriere. L’Italia non può essere l’Ungheria del Mediterraneo. Ministro Salvini sulla riforma… - maumartina : Ha ragione Minniti su Corriere. L’Italia non può essere l’Ungheria del Mediterraneo. Ministro Salvini sulla riforma… - RaiNews : #Migranti. #Minniti: #Salvini promette rimpatri? Finirà come nel 2001 con una sanatoria ? - mante : Salvini dice che Minniti ha fatto un discreto lavoro. Ho concluso. -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Parlando dell'ex ministro dell'Interno Marco Minniti, il neo-capo del Viminale Matteoha dichiarato: "Haunquindi nondi ciò che di positivo èrealizzato, lavorerò per rendere ancora più efficaci le politiche di controllo, di allontanamento, di espulsione. Se qualcuno haqualcosa di utile e intelligente per il mio Paese anche se indossava una diversa maglietta sarebbe sciocco non riconoscerlo".