Salvini in scia a Minniti Sui migranti ha fatto un discreto lavoro

Salvini : «La Tunisia esporta spesso galeotti». Merkel : «L’Italia è stata lasciata sola» : Il leader della Lega a Catania per la campagna elettorale: «La Sicilia non sia un campo profughi. Accordi con i Paesi di origine per limitare le partenze sulle carrette del mare»

SCENARIO/ L'errore di lasciare l'Italia a Salvini : così muoiono il Colle e il Pd : Il no a Savona ha sancito che a Bruxelles si può andare solo dopo aver prestato "servo ossequio" ai suoi riti e che votare non serve. Ora si prepara una grande beffa. MARIO BARCELLONA(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 06:01:00 GMT)SPREAD & ATTACCO DEI MERCATI/ E' la Bce il vero "pilota" della crisi, int. a C. FosterIL VETO DI MATTARELLA/ Un no che "aiuta" i padroni stranieri dell'Italia e i populisti, int. a M. Esposito

Di Maio a Salvini : "Via Savona dall'Economia e si parte". Mattarella lascia in panchina Cottarelli : Un colpo di scena al giorno: se ieri i 5 stelle avevano rinunciato all'impeachment per il Capo dello Stato, ora vorrebbero aggirare il veto sull'economista Paolo Savona cambiando la lista...

Quando Salvini diceva : "Se andiamo al governo usciamo dall'euro" : Oltre all' affaire Paolo Savona , che il leader del Carroccio voleva come ministro , euroscettico, dell'Economia del governo Conte, ecco un video datato luglio 2016 in cui Salvini diceva chiaro e ...

LEGA - Salvini LASCIA BERLUSCONI?/ Rischio strappo centrodestra : "Qualcuno ha detto cose strane ultimamente" : LEGA, caos centrodestra: SALVINI molla BERLUSCONI? Il Cavaliere è all'angolo: seguirà il Carroccio sulla linea anti-Europa o troverà il coraggio di smarcarsi dall'alleato che tenta l'Opa?(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 22:07:00 GMT)

Claudio Amendola “Renzi impari da Salvini - il miglior politico”/ “La sinistra lascia a Lega-M5s le periferie” : Claudio Amendola critico con la sinistra: "Renzi impari da Salvini, è il miglior politico purtroppo. La sinistra e il Pd ormai hanno delegato e lasciato le periferie a Lega e M5s"(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 16:58:00 GMT)

Governo - giornata decisiva. Salvini non cede su Savona. Di Maio : chiudere in 24 ore o lasciamo stare : Il premier incaricato assicura: «Stiamo lavorando». Ma il ritorno alle urne è tornato a essere un’opzione, dopo il nuovo stop registrato venerdì. Conte, che intanto ieri ha ricevuto una telefonata del presidente francese Macron, cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S. Il segretario del Carroccio: se esecutivo salta la frattura è con gli italiani. Il commissario Moscovici: ...

Mattarella "assediato" per Savona ministro | Salvini : "Al Tesoro un amico di Berlino? No grazie" | Fico : "Lasciare lavorare Colle e premier" : Altri tre dicasteri sembrano essere tornati in discussione. Il premier incaricato: "La riserva? Stiamo lavorando"SEGUI LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Governo - scontro su Savona. Fico 'Lasciamo fare a Conte e Mattarella'. Salvini 'Al Tesoro mai un amico di Berlino'. : ... pur senza aver cambiato idea sul Governo giallo-verde, offre il suo convinto aiuto per rivendicare il diritto di un Governo a scegliere un ministro dell'economia non indicato da Bruxelles. L'Italia ...

Salvini conferma nome Paolo Savona a Economia : ai tavoli europei non per sfasciare ma ricostruire : Matteo Salvini conferma che l'economista Paolo Savona è il ministro designato da Lega e M5S per l'Economia.

Governo - Salvini : 'Qualcuno non vuole Savona all'Economia - lui non sfascia ma rimette in moto' : 'Pare che qualcuno non voglia Savona ministro dell'Economia, uno apprezzato, che ha già fatto il ministro per l'industria, ha lavorato con imprese...