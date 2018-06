Salvini in aereo - le foto del documento 'riservato' diventano un caso : 'riservato', si legge chiaramente in testa al documento che Matteo Salvini sta leggendo in aereo , a bordo del volo Venezia-Catania che lo sta portando al centro di accoglienza di Pozzallo . Una foto ...

La gaffe di Salvini : si fa fotografare in aereo con un documento riservato (che si legge) : Sui social appaiono una serie di fotografie del neo-ministro degli Interni, Matteo Salvini, intento a leggere un documento riservato inviatogli dal capo della Polizia Franco Gabrielli. Il Pd attacca: "L’esordio di Matteo Salvini da ministro dell’Interno è davvero da dimenticare: con la sua mania di farsi fotografare per avere qualche click in più sui social ha addirittura reso pubblici documenti riservati del Viminale. Un pressappochismo mai ...