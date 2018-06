Salvini e le foto che mostrano il documento riservato letto in aereo

Salvini in aereo - le foto del documento «riservato» diventano un caso : «riservato», si legge chiaramente in testa al documento che Matteo Salvini sta leggendo in aereo, a bordo del volo Venezia-Catania che lo sta portando al centro di accoglienza...

Salvini in aereo - le foto del documento «riservato» diventano un caso : «riservato», si legge chiaramente in testa al documento che Matteo Salvini sta leggendo in aereo, a bordo del volo Venezia-Catania che lo sta portando al centro di accoglienza...

Salvini in aereo - le foto del documento 'riservato' diventano un caso : 'riservato', si legge chiaramente in testa al documento che Matteo Salvini sta leggendo in aereo , a bordo del volo Venezia-Catania che lo sta portando al centro di accoglienza di Pozzallo . Una foto ...

La gaffe di Salvini : si fa fotografare in aereo con un documento riservato (che si legge) : Sui social appaiono una serie di fotografie del neo-ministro degli Interni, Matteo Salvini, intento a leggere un documento riservato inviatogli dal capo della Polizia Franco Gabrielli. Il Pd attacca: "L’esordio di Matteo Salvini da ministro dell’Interno è davvero da dimenticare: con la sua mania di farsi fotografare per avere qualche click in più sui social ha addirittura reso pubblici documenti riservati del Viminale. Un pressappochismo mai ...

Salvini in aereo e le foto con il documento riservato in aereo : Il vicepremier in volo da Venezia a Catania immortalato con dei fogli di carta: sui documenti si legge la scritta «riservato» e alcune righe del contenuto Il vicepremier in volo da Venezia a Catania: sui documenti si legge chiaramente la scritta «riservato» e anche alcune righe del contenuto

Matteo Salvini svela al Quirinale la sua fede per il Milan [FOTO] : 1/11 ...

E al ricevimento Lino Banfi interroga Salvini : «Sai chi era Oronzo Canà?» Il giuramento al Quirinale : fotoracconto : Il leader della Lega: «Di Maio li ha visti tutti? Anche io». E annuncia: con Luigi ci vedremo ogni settimana, in pizzeria. Gentiloni scherza: «Ora mi attesto sulla linea di Anzio, casa al maree crudi di pesce»

ELISA ISOARDI - DEDICA D'AMORE A MATTEO Salvini/ Foto - "Torno a settembre - pronta alla prove più bella!" : La conduttrice Rai, ELISA ISOARDI, ha postato su Instagram una dichiarazione D'AMORE per MATTEO SALVINI, suo compagno dal 2014. In pochi minuti il popolo del web ha commentato quell'amore(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 18:25:00 GMT)

Governo - foto di rito con Mattarella : i ministri sono tutti in piedi - ma Salvini resta seduto con le braccia conserte : I ministri hanno appena giurato ed è il momento della foto di rito insieme al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato, insieme a Giuseppe Conte, sta raggiungendo i ministri per lo scatto. Quando sfila loro davanti, Matteo Salvini resta seduto, a braccia conserte, mentre tutti gli altri colleghi di Governo sono già in piedi. L'articolo Governo, foto di rito con Mattarella: i ministri sono tutti in piedi, ma Salvini ...

Elisa Isoardi - dedica d'amore a Matteo Salvini/ Foto - le parole di Antonella Clerici e il saluto in TV : La conduttrice Rai, Elisa Isoardi, ha postato su Instagram una dichiarazione d'amore per Matteo Salvini, suo compagno dal 2014. In pochi minuti il popolo del web ha commentato quell'amore(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 15:50:00 GMT)

ELISA ISOARDI - DEDICA D'AMORE A MATTEO Salvini/ Foto - il pensiero su Instagram e in tv l'augurio della Clerici : La conduttrice Rai, ELISA ISOARDI, ha postato su Instagram una dichiarazione D'AMORE per MATTEO SALVINI, suo compagno dal 2014. In pochi minuti il popolo del web ha commentato quell'amore(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 14:13:00 GMT)

Elisa Isoardi - dedica d'amore a Salvini/ Foto - su Instagram la romantica dichiarazione per il suo compagno : La conduttrice Rai, Elisa Isoardi, ha postato su Instagram una dichiarazione d'amore per Matteo Salvini, suo compagno dal 2014. In pochi minuti il popolo del web ha commentato quell'amore(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 12:16:00 GMT)

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - la foto-scoop di Enrico Mentana : eccoli per la prima volta insieme : Foto scattate proprio nei momenti in cui l'accordo di governo, con Giovanni Tria all'Economia , sembra chiuso. E si tratta delle prime foto in cui i due leader di M5s e Lega appaiono insieme, mai ...

Monza - Salvini show a casa Bramini. Vede un trattore e si ferma per le foto : “Il ministro dell’agricoltura dovrà guidarlo” : E’ un Matteo Salvini show quello che nella mattinata di oggi ha fatto visita a Monza all’imprenditore fallito Sergio Bramini che rischia di essere sfrattato dalla sua abitazione nonostante quattro milioni di crediti dallo Stato. Prima abbraccia e bacia una signora, poi mentre si reca alla sua macchina per andare via Vede un trattore parcheggiato per strada e si ferma per scattarsi delle foto insieme alla gente. L'articolo Monza, ...