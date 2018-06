ilfattoquotidiano

: Salvini da Fiumicino: “Mi ha telefonato Orban, insieme a lui cambieremo le regole di questa Europa” - fattoquotidiano : Salvini da Fiumicino: “Mi ha telefonato Orban, insieme a lui cambieremo le regole di questa Europa” - LegaSalvini : #Salvini: Live da Fiumicino! - PicciStrix : RT @fattoquotidiano: Salvini da Fiumicino: “Mi ha telefonato Orban, insieme a lui cambieremo le regole di questa Europa” -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Era aper sostenere alle comunali il candidato leghista William De Vecchis, ma da ministro dell’Interno ha parlato anche di altro, in primis di migranti e di Europa. “Oggi ho avuto una telefonata cordiale con il primo ministro ungherese Viktor: lavoreremo per cambiare ledi questa Unione europea” ha detto il segretario della Lega nel comizio elettorale sul litorale romano. La prima prova è già fissata: martedì 5 giugno, infatti, il governo italiano dirà di no alle proposte bulgare di revisione del trattato di Dublino sui migranti. Una presa di posizione che arriverà a distanza di neanche 48 ore dalla tensione con il governo tunisino, accusato dadi “esportare galeotti” nel Mediterraneo e in particolar modo in Italia. Sempre in tema di migranti, il vicepremier ha risposto alle accuse rivoltegli da Roberto Saviano, annunciando ...