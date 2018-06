Salvini contro i migranti E intanto nel Mediterraneo si muore

CHE TEMPO CHE FA/ Cottarelli sull'euro e lo scontro Saviano-Salvini (ultima puntata) : Serata a base di politica, a Che TEMPO che fa. Ricco il parterre di giornalisti: Gomez, Fontana e Serra sono tre delle firme chiamate a commentare i fatti del giorno.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 07:00:00 GMT)

Polemica su Riace. Oliverio contro Salvini : "venga in Calabria e si liberi di tare xenofobe" : "Mimmo Lucano - ha aggiunto il Presidente della Giunta - ha saputo proiettare nel mondo l'immagine positiva di una Regione e di un Paese accogliente. È un messaggio importante che vorrei fare ...

Modello Riace. Salvini contro Lucano - Cgil difende il sindaco : "Per quanto riguarda le politiche di integrazione e inclusione sociale portate avanti a Riace, che efficacemente hanno rivitalizzato l'economia di quel territorio, la Cgil ha ripetutamente speso ...

GOVERNO LEGA-M5S - ULTIME NOTIZIE/ Soros contro Di Maio-Salvini : “troppo vicini alla Russia - è pericoloso” : GOVERNO M5s-Lega, ULTIME NOTIZIE: Salvini blocca i migranti, Di Maio cambia il lavoro, il caso Fontana. Ieri sono usciti allo scoperto i tre ministri del GOVERNO del cambiamento(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 17:06:00 GMT)

L'Espresso contro la Lega/ Gli affari dei cassieri di Salvini : holding in Lussemburgo - ragnatela di fiduciarie : Lega, gli affari dei cassieri di Salvini: l'inchiesta messa in moto da L'Espresso per fare luce sui tre uomini di fiducia del neo ministro degli Interni.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 15:33:00 GMT)

"Zero - per me è zero" Ed è scontro tra Salvini e il sindaco di Riace : Il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, famoso per le sue politche pro-migranti manda un messaggio a Matteo Salvini replicando ad un video, probabilmente della campagna elettorale, in cui il neo-ministro degli Interni lo definiva uno "zero": "È vero che appartengo alla classe degli ultimi, praticamente zero. In tutti questi anni abbiamo unito le nostre debolezze con tanti altri disperati di ogni parte del mondo. Abbiamo condiviso un sogno di una ...

Milano - scontro sulle nuove moschee : e il dossier arriva sul tavolo di Salvini : La «Milano dei diritti» entra subito in rotta di collisione con il nuovo governo penta-leghista. Nei difficili giorni della crisi politico istituzionale c'era stata la «sfida» dei sindaci di oggi e di ...

Governo Conte - ultime notizie M5s-Lega/ Video - l'incontro Savona-Mattarella e le risate tra Salvini e Di Maio : Governo Conte, ultime notizie M5s-Lega: ieri, 1 giugno 2018, il Giuramento al Quirinale da Sergio Mattarella, ecco la squadra dei ministri dell'esecutivo del cambiamento(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 10:03:00 GMT)

Pd in piazza - Martina a Salvini 'Stai con dazi di Trump o con gli operai di Terni '. Da Milano a Roma - il Pd in piazza contro il governo ... : A Torino, in concomitanza con la manifestazione, tutti i circoli rimarranno aperti per riflettere e approfondire l'attuale situazione politica nazionale. Anche il Pd siciliano si mobilita a difesa di ...

Scoppia subito il caso migranti Le associazioni contro Salvini "No alla sforbiciata da 5 miliardi" : "Mi sono confrontato con il presidente del Consiglio e gli ho chiesto di prestare particolare attenzione a quei 5 miliardi di euro che anche quest'anno sono destinati al mantenimento di migliaia di immigrati. Ecco, io vorrei dare una bella sforbiciata... Segui su affaritaliani.it

Le Pen si congratula con Salvini : 'Vittoria contro l'Ue' : Il loro e il nostro sono due progetti che si oppongono, è questa ormai la grande divisione politica a livello europeo. Da una parte ci sono loro, i post-nazionali, i 'mondialisti'. Dall'altra ci ...

Le Pen si congratula con Salvini : "Vittoria contro l'Ue" : La presidente del partito dell'estrema destra francese Front National, Marine Le Pen, si è congratulata con la Lega e con Matteo Salvini per la formazione del governo con il M5s. Per la presidente del partito sovranista d'oltralpe si tratta di "una vittoria della democrazia contro le intimidazioni"

Governo - diretta – Incontro Di Maio-Salvini-Conte. Ipotesi accordo : all’Economia Tria - agli Esteri Moavero - agli Affari Ue Savona : Giovanni Tria ministro dell’Economia, Enzo Moavero Milanesi agli Esteri, Paolo Savona agli Affari europei. E’ lo schema su cui si basa l’Ipotesi di accordo tra M5s e Lega per la lista dei ministri da riformulare e consegnare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quindi si conferma la presenza di Savona nel Governo in una posizione peraltro non marginale (perché terrebbe i rapporti con l’Unione Europea a nome ...

Governo - diretta – Incontro Di Maio-Salvini-Conte. Ipotesi accordo : all’Economia Tria - agli Esteri Moavero - agli Affari Ue Savona : Giovanni Tria ministro dell’Economia, Enzo Moavero Milanesi agli Esteri, Paolo Savona agli Affari europei. E’ lo schema su cui si basa l’Ipotesi di accordo tra M5s e Lega per la lista dei ministri da riformulare e consegnare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quindi si conferma la presenza di Savona nel Governo in una posizione peraltro non marginale (perché terrebbe i rapporti con l’Unione Europea a nome ...