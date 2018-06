Salvini continua a parlare di Balotelli | “fascia da capitano? Serve umiltà…”

calcioweb.eu

: #Salvini è in perenne campagna elettorale. Poteva governare ma non l’ha voluto fare. Continua a dire le cose che vu… - AlessiaMorani : #Salvini è in perenne campagna elettorale. Poteva governare ma non l’ha voluto fare. Continua a dire le cose che vu… - lorepregliasco : Se dopo il tracollo del 4 marzo, favorito anche dai 'Vota la scienza' e dai video 'sicuro sicuro?' la comunicazione… - fattoquotidiano : COME SAREBBE STATO IL GOVERNO CONTE C’era il premier, Giuseppe Conte. E i leader dei due partiti firmatari del cont… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Matteodi Marioed in particolar modo si è soffermato sulla questione fascia della Nazionale: “Ildeve essere rappresentativo e deve giocare bene a pallone, non deve essere bianco, giallo o verde — ha detto ai microfoni di Rtl 102.5 —. Spero che l’allenatore sceglierà ilnon per motivi sociologici, filosofici e antropologici, ma perché è un ragazzo che fa spogliatoio, umile e che gioca bene. Magarimi stupirà, ma negli anni passati non mi è sembrata una persona umile in grado di mettere d’accordo tutti”. Il segretario del Pd Maurizio Martina sembra invece già entusiasta: “L’idea di averlo comedella Nazionale mi piace, me lo auguro per tutti noi. Ha espresso parole giuste, semplici e forti. C’è bisogno di una voce come la sua per far capire certe battaglie. Se c’è un ...