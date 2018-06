Salvini | ' Con Orban cambieremo le regole Ue'

Tunisia convoca ambasciatore italiano dopo frasi di Salvini sui migranti : L' ambasciatore italiano in Tunisia , Lorenzo Fanara, è stato convoca to al ministero degli Esteri di Tunisi dopo le ultime dichiarazioni del ministro dell'Interno, Matteo Salvini . Al diplomatico ...

Salvini : 'Con il premier ungherese Orban cambieremo le regole dell'Ue' : "Ho avuto una telefonata cordiale con il primo ministro ungherese Viktor Orban : lavoreremo per cambiare le regole di questa Unione europea". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , in ...

Centrodestra - faccia a faccia ad Arcore fra Berlusconi e Salvini . Il leader di FI vuole garanzie su giustizia e telecomunicazioni : È rimasto tagliato fuori dalla formazione del governo, nei sondaggi è sempre più lontano dal Carroccio e nella coalizione di Centrodestra il suo partito sarà l’unico a votare no alla fiducia (Fratelli d’Italia va verso l’astensione). Ma Silvio Berlusconi non molla. E chiede conto a Matteo Salvini di quel “via libera” che ha permesso a Movimento 5 stelle e Lega di dare vita all’esecutivo Conte. Nella mattinata ...

Salvini : con Orban contro le regole Ue : Grande soddisfazione per la telefonata del neo ministro dell’Interno con il primo ministro ungherese. Intanto scoppia un caso con la Tunisia sulla frase del leader leghista detta in Sicilia

Salvini : con Orban cambiamo le regole Ue : Il neo ministro dell’Interno ha parlato con il primo ministro ungherese. Intanto scoppia un caso con la Tunisia sulla frase del leader leghista detta in Sicilia

Migranti - la rabbia della Tunisia Salvini : «Parole fuori dal contesto - pronti ad un incontro» : Il ministero degli Esteri: «Profondo stupore». Il neoministro dell’Interno aveva detto a proposito del paese africano che «spesso esporta galeotti». Poi l'ambasciatore rettifica. E Salvini interviene: «Pronto a incontrare il ministro tunisino per migliorare la cooperazione»

La Tunisia convoca l'ambasciatore 'Stupiti da frasi Salvini sui migranti' : l'ambasciatore italiano a Tunisi, Lorenzo Fanara, è stato convocato dal ministero degli Esteri per trasmettergli il 'profondo stupore' del governo del Paese nordafricano per le dichiarazioni del ...