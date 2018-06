Salvini | ' Con il premier ungherese Orban cambieremo le regole dell' Ue'

Salvini da Berlusconi ad Arcore : garanzie su programma e aziende : Lungo faccia a faccia tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi ad Arcore. Un incontro «cordiale», nel quadro dei rapporti nel centrodestra. Il Cavaliere ha chiesto rassicurazioni al leader...

Centrodestra - faccia a faccia ad Arcore fra Berlusconi e Salvini. Il leader di FI vuole garanzie su giustizia e telecomunicazioni : È rimasto tagliato fuori dalla formazione del governo, nei sondaggi è sempre più lontano dal Carroccio e nella coalizione di Centrodestra il suo partito sarà l’unico a votare no alla fiducia (Fratelli d’Italia va verso l’astensione). Ma Silvio Berlusconi non molla. E chiede conto a Matteo Salvini di quel “via libera” che ha permesso a Movimento 5 stelle e Lega di dare vita all’esecutivo Conte. Nella mattinata ...

Salvini : «Con il premier ungherese Orbán cambieremo le regole Ue» : E sui migranti tensione diplomatica con la Tunisia. Il neo ministro dell’Interno aveva detto che il Paese nord-africano «spesso esporta galeotti». Poi ha chiarito: «Frasi prese fuori dal contesto»

Salvini : con Orban contro le regole Ue : Grande soddisfazione per la telefonata del neo ministro dell’Interno con il primo ministro ungherese. Intanto scoppia un caso con la Tunisia sulla frase del leader leghista detta in Sicilia

Salvini : con Orban cambiamo le regole Ue : Il neo ministro dell’Interno ha parlato con il primo ministro ungherese. Intanto scoppia un caso con la Tunisia sulla frase del leader leghista detta in Sicilia

Migranti - la Tunisia convoca l'ambasciatore. «Stupiti da frasi Salvini sui migranti» : «Profondo stupore». Il governo di Tunisi convoca l'ambasciatore italiano e reagisce alle frasi di Matteo Salvini che domenica, nel corso della visita all'hotspot di Pozzallo,...

Migranti - la rabbia della Tunisia Salvini : «Parole fuori dal contesto - pronti ad un incontro» : Il ministero degli Esteri: «Profondo stupore». Il neoministro dell’Interno aveva detto a proposito del paese africano che «spesso esporta galeotti». Poi l'ambasciatore rettifica. E Salvini interviene: «Pronto a incontrare il ministro tunisino per migliorare la cooperazione»

Matteo Salvini provoca un incidente diplomatico con la Tunisia : Matteo Salvini è in campagna elettorale permanente. Ma come ha ricordato Bobo Maroni, adesso è un Ministro della Repubblica, in

Immigrazione - le parole di Salvini creano il caso con la Tunisia : convocato ambasciatore : Dopo il viaggio in Sicilia, ecco la prima grana per il governo guidato da Giuseppe Conte. L’ambasciatore italiano a Tunisi, Lorenzo Fanara, è stato convocato dal ministero degli Esteri per trasmettere il “profondo stupore” del governo del Paese nordafricano per le dichiarazioni del ministro dell’Interno italiano, Matteo Salvini. Lo riporta l’agenzia di stampa ufficiale ‘Tap’, citando una nota del ...