Salvini : chi è offeso in Tunisia sbaglia : 22.58 "Chi in Tunisia si è offeso, sbaglia. Io, guardando i numeri, ho detto che arrivano persone perbene, ma anche persone meno perbene. Sono pronto ad andare in Tunisia e incontrare il ministro tunisino la prossima settimana se questo serve a salvare vite e a far sì che ognuno stia meglio a casa sua". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Ho avuto una telefonata cordiale con il primo ministero ungherese Orban: lavoreremno ...

Migranti - Salvini : 'Chi si è offeso in Tunisia sbaglia. Balotelli? Ogni Paese ha il profeta che si merita' : 'Qualcuno in Tunisia si è offeso sbagliando, perché io ho detto solo che arrivano qui anche persone non perbene'. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in un comizio a Fiumicino a ...

Matteo Salvini - la Tunisia richiama l'ambasciatore in Italia : chiarimenti per la frase del ministro dell'Interno : 'Saremo ben contenti di organizzare un incontro nel più breve tempo possibile con il collega ministro dell'Interno tunisino per rafforzare e rinsaldare i rapporti sul fronte immigrazione'. Matteo ...

Governo - il colpo di Matteo Salvini all'Economia : con chi commissaria il ministro Tria - sgambetto a Sergio Mattarella : Un colpo basso per Sergio Mattarella : ha fatto di tutto per cacciare dalla porta principale gli euroscettici dal Governo, ma Matteo Salvini li ha fatti tutti rientrare dalla finestra. E che finestra: ...

Migranti - la rabbia della Tunisia dopo gli attacchi di Salvini : «Profondo stupore» : Il ministero degli esteri «Profondo stupore». Il neoministro dell’interno aveva detto a proposito del paese africano che «spesso esporta galeotti»

Spunti di buongoverno per Salvini e Di Maio. Chi c'era e cosa si è detto al Censis : Il rischio, è il messaggio di fondo, è di creare uno scollamento eccessivo tra politica e cittadini, tra chi governa e l'economia di tutti i giorni. Una sorta di vuoto pneumatico micidiale per lo ...

Salvini e la 'pacchia finita' - ora è tempo di realpolitik : Roma, 4 giu. , askanews, Dalla 'pacchia' degli annunci elettorali al tempo della realpolitik. Matteo Salvini, nel giro di qualche giorno, passa dall'annuncio di un 'giro di vite' contro gli immigrati ...

Maroni ammonisce Salvini : “rischi di fare la fine di Alfano” : E’ iniziata la guerra interna nella Lega. Matteo Salvini ha scelto di grillizzare il partito e ora c’è uno zoccolo

Roberto Maroni - la profezia da brividi : 'Perché Matteo Salvini rischia di fare la fine di Angelino Alfano' : Matteo Salvini ha due alternative: o lascia la poltrona di segretario della Lega facendo 24 ore su 24 il ministro dell'Interno o rischia di fare la fine di Angelino Alfano . L'ex governatore della ...

Migranti : caro Salvini - ‘pacchia’ è andare in barca. Non essere costretto al barcone : Pacchia è fare soldi con le slot machine, le lotterie, il gioco d’azzardo legalizzato. Pacchia è fare accordi con la criminalità organizzata per gestire potere e soldi. Pacchia è poter contare su una delle economie sommerse più importanti del mondo e sui suoi investimenti per evitare gli effetti devastanti della crisi e del credit crunch. Pacchia è contare sul controllo del territorio fatto da mafia, ‘ndrine e camorra per evitare ...

Migranti - ecco il piano di Salvini : tagli all'accoglienza e porti chiusi alle Ong : «Il problema non è soltanto bloccare le partenze dalla Libia, ma fermare i Migranti ancor prima che arrivino a Tripoli». Matteo Salvini ripete come un mantra ai suoi collaboratori...

La “pacchia” di Salvini : fare il ministro fingendo di essere in campagna elettorale. : Eppure la pacchia vera, se ci pensate, è proprio quella di Salvini: a forza di disegnare un mondo irreale e soluzioni impraticabili alla fine ci si è ritrovato re. Solo che ora il potere logora lui. La campagna elettorale è finita. Attendiamo con ansia i fatti, anche perché le parole ci digusteranno ancora a lungo.Continua a leggere

Arci Reggio Calabria sugli attacchi di Salvini al sindaco di Riace : 'Nessun uomo è uno zero' : Il Comune di Riace ha inaugurato un modello di accoglienza esemplare, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, e dal quale tante realtà sociali ed istituzioni hanno tratto ispirazione. Si tratta ...

Luigi Di Maio - il cerchio tragico nel M5s : quando Danilo Toninelli di Matteo Salvini diceva che... : Squadra di governo divisa in tre, quella che da ieri alle 16 ha in mano le sorti nostre e dell'Italia. Due alieni, innanzitutto: il titolare dell'Economia, Giovanni Tria, e il responsabile degli ...