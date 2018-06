meteoweb.eu

: RT @alexrocca87: fare balotelli capitano della nazionale sarebbe segno prima di tutto che non si premia il merito. secondo sarebbe una moss… - TizBenedetti : RT @alexrocca87: fare balotelli capitano della nazionale sarebbe segno prima di tutto che non si premia il merito. secondo sarebbe una moss… - Adnkronos : Salvini: 'Balotelli capitano? Serve umiltà' - alexrocca87 : fare balotelli capitano della nazionale sarebbe segno prima di tutto che non si premia il merito. secondo sarebbe u… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “Ildeve essere rappresentativo e giocare bene a pallone non deve essere bianco, nero, giallo, rosso o verde”. Lo ha detto a Rtl 102.5 il vicepremier e ministro dell’Interno Matteorispondendo all’ipotesi di Mario Balotellidella nazionale italiana di calcio e auspicando che ildegli azzurri si sceglierà “non per motivi sociologici, filosofici o antropologici ma perché è un ragazzo che fa spogliatoio, è umile e gioca bene”. “Magari Balotelli mi stupirà – ha concluso – ma negli anni passati non mi è sembrato esattamente una di quelle persone umili, con la voglia di riunire e fare squadra e che sia in grado di mettere d’accordo tutti, ma vedremo”.Le parole diarrivano dopo che ieri SuperMario, nella conferenza stampa alla vigilia ...