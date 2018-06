Salvini all' attacco | «Spesso la Tunisia esporta galeotti»

Dalla Tunisia secondo Salvini alla preoccupazione europea. Di cosa parlare stasera a cena : Non solo il web ma anche i giornali ormai scherzano amaramente sul Conte silenzioso, che come un principe delle favole se ne sta chiuso a scrivere, e scrive, scrive, e si strugge, mentre i vicerè fanno, disfano e dichiarano. Matteo Salvini ha già chiarito che il Viminale è un suo feudo autonomo e in

Governo - il colpo di Matteo Salvini all'Economia : con chi commissaria il ministro Tria - sgambetto a Sergio Mattarella : Un colpo basso per Sergio Mattarella : ha fatto di tutto per cacciare dalla porta principale gli euroscettici dal Governo, ma Matteo Salvini li ha fatti tutti rientrare dalla finestra. E che finestra: ...

Migranti - Salvini all’attacco : «L’Europa aiuti - o sceglieremo altre vie»| : Le parole del ministro dell’Interno in un tweet, mentre su Minniti, suo predecessore, ha detto che «ha lavorato discretamente» |

Alessandro Sallusti attacca Matteo Salvini : 'Non possiamo respingere i barconi - difficile espellere i migranti' : 'Non possiamo respingere i barconi, difficile espellere centinaia di migliaia di persone in tempi ragionevoli': Alessandro Sallusti , ospite di Tiziana Panella a Tagadà , su La7, attacca Matteo ...

No all'Europa in continuità. Passaggio di consegne Minniti/Salvini : "Opposizione netta alla riforma di Dublino" : Marco Minniti ha fatto "un buon lavoro, non lo smonteremo", assicura il neo-ministro dell'Interno Matteo Salvini, sfoggiando un asse con il suo predecessore al Viminale. In effetti, in vista del consiglio europeo degli Affari Interni domani, Minniti ha lasciato a Salvini una lettera con un Passaggio di consegne molto chiaro sulla posizione del Viminale riguardo alla riforma del regolamento di Dublino proposta da vari Stati europei tra cui ...

Per gestire i migranti - Salvini impari dalla Cina : Cioè, la Cina ha conoscenze superiori a qualsiasi altro Paese al mondo su come gestire 1 miliardo di persone, su come gestire la migrazione di 1 miliardo di persone, su come gestire l'urbanizzazione ...

Cosa pensano all'estero della linea Salvini sui migranti : Italia: sondaggi, aumenta ancora il consenso della Lega New York, 4 giu - (Agenzia Nova) - "Bloomberg Business Week" riporta i risultati dell'ultimo sondaggio effettuato da Ipsos in Italia, e pubblicato nella giornata di sabato, all'indomani dell'insediamento del nuovo governo populista. La lega seg

Salvini all'attacco sui migranti : 'Basta con la Sicilia campo profughi d'Europa' : Il neo ministro dell'Interno dalla Sicilia: ' L'Italia dirà no alla riforma dei regolamenti sull'imigrazione' ha detto nel giorno in cui altri due naufragi nel Mediterraneo hanno provocato oltre 50 ...

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Pozzallo : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini in visita a Pozzallo ribadisce che bisogna affrontare il problema dell'accoglienza e della legalità

Migranti - ecco il piano di Salvini : tagli all'accoglienza e porti chiusi alle Ong : «Il problema non è soltanto bloccare le partenze dalla Libia, ma fermare i Migranti ancor prima che arrivino a Tripoli». Matteo Salvini ripete come un mantra ai suoi collaboratori...

Soros : governo troppo vicino alla Russia Salvini : «Vergogna - mai avuto un rublo» : Il finanziere al Festival dell’Economia di Trento: «Stretta relazione tra Putin e Matteo Salvini». Il vicepremier: «Mai avuto soldi dalla Russia, è una vergogna che Soros venga invitato in Italia»

Salvini : "Sì all’accoglienza - ma l’Africa in Italia non ci sta" [VIDEO] : 21.30 - Il tour siciliano di Matteo Salvini ha fatto tappa oggi all'hotspot di Pozzallo, in provincia di Ragusa, e lì il ministro dell'Interno ha ribadito le proprie intenzioni sulla gestione dei flussi migratori, anticipando che l'Italia farà sentire la propria voce in Europa:Il governo Italiano dirà no la settimana prossima alla riforma del regolamento di Dublino e a nuove politiche di asilo.Il leader della Lega ha preso anche atto delle ...