Salgono a 120 i bimbi intossicati a scuola | attesi per oggi primi risultati degli esami

Pescara - Salgono a 120 i bambini intossicati dopo la mensa : inchiesta contro ignoti : In città mense chiuse nelle scuole per ordine del sindaco in attesa di risultati dell'indagine epidemiologica già disposta dalla Asl. Una trentina i piccoli ricoverati anche se fortunatamente nessuno in gravi condizioni. Dalla Direzione sanitaria della Asl ribadiscono però che, vista la tipologia dei sintomi, non si tratta di un'emergenza.Continua a leggere