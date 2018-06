Sale a 48 vittime il bilancio del naufragio in Tunisia

Nicaragua : Sale 10 morti bilancio vittime Marcia delle Madri : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ciclone Mekunu : gravi danni in Oman e Yemen - il bilancio delle vittime Sale a 13 : Il Ciclone Mekunu ha investito l’Oman e lo Yemen nel corso del fine settimana: secondo la polizia dell’Oman hanno perso la vita almeno 13 persone. L’aeroporto internazionale di Salalah è stato riaperto, ma nel Paese sono ingenti i danni provocati dal Ciclone, soprattutto alle linee elettriche. Prima di colpire l’Oman la perturbazione si era abbattuta sullo Yemen, sull’isola di Socotra, dove sono state evacuate oltre ...

Ciclone Sagar - inondazioni in Somalia : Sale a 25 il bilancio delle vittime : Si è aggravato il bilancio delle vittime del Ciclone Sagar che si è abbattuto lo scorso fine settimana diverse aree della Somalia. I media locali riferiscono di 25 vittime, 27 dispersi e almeno 700 mila persone colpite dalle inondazioni, tra cui centinaia di migliaia di bambini. Il maggior numero di vittime e i danni più rilevanti sono stati riscontrati nell’autoproclamata Repubblica Somaliland, dove almeno 700 fattorie sono state ...

Epidemia di Ebola in Congo : Sale a 28 il bilancio delle vittime : Altre due persone hanno perso la vita nella Repubblica democratica del Congo a causa del virus Ebola: lo ha reso noto oggi una portavoce del Ministero della Salute Congolese, secondo cui sono stati confermati sette nuovi casi. sale quindi a 28 il bilancio delle vittime dell’Epidemia che ha colpito il Paese africano. Secondo i dati forniti ieri dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, da aprile sono 46 i casi registrati, di cui 14 ...

Apre l’Ambasciata Usa a GeruSalemme : scontri al confine Gaza-Israele - 7 vittime e oltre 500 feriti : Sono già sette le vittime palestinesi delle violenze esplose stamattina - e ancora in corso - ai confini della Striscia di Gaza, dove migliaia stanno manifestando in concomitanza con l’inaugurazione dell’Ambasciata Usa a Gerusalemme, prevista per stasera. oltre 500 i feriti. Lo ha annunciato il ministero della Sanità del governo dell’Autorità nazio...

Apre l’Ambasciata Usa a GeruSalemme : scontri al confine Gaza-Israele - due vittime e molti feriti : Sono già due le vittime palestinesi delle violenze esplose stamattina - e ancora i ncorso - ai confini della Striscia di Gaza, dove migliaia stanno manifestando in concomitanza con l’inaugurazione dell’Ambasciata Usa a Gerusalemme, prevista per stasera. Lo ha annunciato il ministero della Sanità del governo dell’Autorità nazionale palestinese (Anp)...

Indonesia - bilancio Sale a 8 vittime : 6.25 E' salito ad almeno 8 morti e 38 feriti il bilancio del triplice attacco contro chiese cristiane a Surabaya, in Indonesia. Lo ha annunciato un portavoce della polizia locale. I tre attacchi bomba sono avvenuti in chiese differenti e almeno uno di essi sarebbe stato realizzato da un kamikaze. Al momento non c'è stata alcuna rivendicazione.

Indonesia - bilancio Sale a 9 vittime : 6.25 E' salito ad almeno 9 morti e 38 feriti il bilancio del triplice attacco contro chiese cristiane a Surabaya, in Indonesia. Lo ha annunciato un portavoce della polizia locale. I tre attacchi bomba sono avvenuti in chiese differenti e almeno uno di essi sarebbe stato realizzato da un kamikaze. Al momento non c'è stata alcuna rivendicazione.

Spari nel Vibonese - bilancio Sale a 2 vittime : morta donna ferita : Spari nel Vibonese, bilancio sale a 2 vittime: morta donna ferita Spari nel Vibonese, bilancio sale a 2 vittime: morta donna ferita Continua a leggere L'articolo Spari nel Vibonese, bilancio sale a 2 vittime: morta donna ferita proviene da NewsGo.

Forte maltempo - crolla diga in Kenya : il bilancio delle vittime Sale a 32 : È salito ad almeno almeno 32 morti il bilancio delle vittime del crollo di una diga in Kenya: il cedimento sarebbe stato provocato dalle piogge torrenziali che hanno colpito la zona dopo una lunga siccità. L’acqua ha travolto alcune delle vittime spazzandole via mentre dormivano nelle loro case. “Le squadre di ricerca e soccorso sono al lavoro, abbiamo recuperato 32 corpi ma ci sono molti dispersi“, ha spiegato un portavoce ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : tragedia in montagna - Sale a 7 il numero delle vittime sulle Alpi svizzere : Ultime notizie, di oggi ultim'ora: l'Eta si scioglie, terroristi baschi, "chiusa la battaglia politica e storica". sale a 7 il numero dei morti in montagna (2 maggio 2018)(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 19:33:00 GMT)

Attentato a Kabul - Sale il bilancio delle vittime - : In precedenza si era parlato di 7 morti e 20 feriti. Stamane a Kabul si sono verificate due esplosioni. La prima sarebbe stata scatenata da un kamikaze in motocicletta. Come riportato dall'agenzia ...

Terrore a Toronto : Sale a 10 il numero delle vittime

Epidemia di colera in Malawi : Sale a 30 il bilancio delle vittime : Un’Epidemia di colera (scoppiata a seguito delle inondazioni degli ultimi mesi) sta provocando vittime in Malawi: il bilancio delle vittime è salito a 30, secondo quanto reso noto oggi in un comunicato dal Ministero della Salute, il quale precisa che il numero di infezioni è salito a 893 dai 844 casi registrati a marzo. Nella capitale Lilongwe i casi sono saliti a 352 dai 305 di marzo, mentre il bilancio delle vittime è salito da 14 a ...