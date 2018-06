“Sai Fabio…” Ops! Mara si tradisce | la super-gaffe che umilia la Parodi Ospite a ‘Che

caffeinamagazine

(Di lunedì 4 giugno 2018)in prima serata a ”Che tempo che fa”,Venier è stata più spumeggiante che mai. La conduttrice ultimamente è stata al centro del gossip per il suo tanto vociferato ritorno a Domenica In. Da molti anninon fa più parte della scuderia Rai e questa notizia ha fatto ben sperare tutti coloro che la rivogliono alle redini del programma domenicale. Durante questa stagioneVenier è stata, insieme a Daniele Bossari, l’opinionista dell’Isola dei Famosi il reality Mediaset condotto da Alessia Marcuzzi e la sua è stata una delle figure più apprezzate del programma. Ieri sera, durante la sua ospitata a Che tempo che fa,Venier è stata protagonista di un clamoroso spoiler. Durante l’intervista rilasciata a Fabio Fazio si è lasciata sfuggire qualche indiscrezione sul suo futuro professionale. Alla domanda su un eventuale ritorno in Rai alla conduzione ...