Russiagate | Trump | ' Potrei darmi la grazia da solo | ma non ho commesso reati'

Russiagate - Trump : “Ho assoluto diritto di autoassolvermi. Ma non ho fatto nulla di male. Nomina Mueller incostituzionale” : Continua il braccio di ferro tra il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, e il presidente degli Stati Uniti. “Come affermato da numerosi legali, ho l’assoluto diritto di concedermi l’assoluzione, ma perché dovrei farlo se non ho fatto nulla di sbagliato? Allo stesso tempo, la caccia alla streghe senza fine, guidata da tredici democratici arrabbiati, continua in vista delle elezioni di medio termine” twutta Donald ...

Russiagate - Giuliani : 'Sconsigliato a Trump di licenziare Sessions' : L'ex sindaco di New York e attuale avvocato del presidente Usa Donald Trump, Rudy Giuliani, ha detto di aver più volte sconsigliato a Trump di licenziare il ministro della Giustizia Jeff Sessions ...

Russiagate - Nyt : Trump chiese Sessions revoca autoricusazione : Nel marzo 2017 il presidente Usa Donald Trump rimproverò l'attorney generale Jeff Sessions per essersi ricusato nelle indagini sul Russiagate e gli chiese di tornare sui suoi passi perché voleva ...

Russiagate - le strategie legali di Trump : 5.01 I legali di Donald Trump stanno tentando di limitare l'ambito delle potenziale intervista al presiddente Usa da parte del procuratore speciale Robert Mueller che guida l'inchiesta sulle presunte influenze russse nella campagna presidenziale del 2016,il cosidetto Russiagate. I legali auspicano in particolare che le domande previste restino circoscritte al periodo precedente all'elezione del tycoon alla Casa Bianca. Lo riferisce la Cnn ...

