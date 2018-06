RTL 102 5 Power Hits Estate all’Arena di Verona a settembre incorona il tormentone

Concerto J-Ax e Fedez - San Siro/Diretta RTL 102.5 e Sky : stadio scatenato per le hit degli Articolo (1 giugno) : Concerto di J-Ax e Fedez al San Siro di Milano, oggi 1 giugno a Milano: Diretta radiofonica sulle frequenze di RTL 102.5 se i due artisti non perderanno prima i sensi. Scaletta e ospiti.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 23:31:00 GMT)

Paola Perego sbarca su Radio 2 - Alessandro Greco torna su RTL 102.5 : Sempre più personaggi televisivi si lasciano "corteggiare" dalle frequenze Radiofoniche. Gli ultimi, in ordine di tempo, sono Alessandro Greco e Paola Perego. Il primo, già voce di Rtl 102.5 dal lontano 2008, dopo una pausa dovuta alle registrazioni del quiz Zero e Lode è tornato alla corte di Lorenzo Suraci: il toscano condurrà il contenitore No Problem W L'Italia con Charlie Gnocchi, in onda ogni sabato e domenica dalle 11 alle ...

Il papà moderno - gli anziani tecnologici : RTL102.5 apre occhi - mente e cuore : C'è la "famiglia senza confini", ovvero mista, il "papà moderno" che fa la spesa e si occupa di accudire il figlio, le "unioni civili", sancite ormai per legge, la "donna astronauta", a dimostrazione ...

Playoff NBA 2018 - New Orleans-PoRTLand 119-102 : Mirotic al massimo in carriera - New Orleans domina : 3-0 : Lo Smoothie King Center è una marea rossa, come rosse sono le maglie di serata dei Pelicans, alla prima partita interna di Playoff dal 2015. L'ambiente è caldissimo fin dalla palla a due e Nikola ...

5 Seconds Of Summer - il primo video del live acustico alle RTL 102.5 Live Sessions : ... alcune incursioni avverranno anche in Radiovisione dove andranno in onda delle pillole di RTL 102.5 Live SESSION sul canale 36 del digitale terrestre, 750 di Sky e in streaming su www.rtl.it per ...

Playoff NBA 2018 - PoRTLand-New Orleans 102-111 : i Pelicans sono più forti - vincono anche gara-2 : Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans 102-111 I Pelicans vincono con merito anche gara-2 e ipotecano il passaggio del turno, ritornando a New Orleans con la possibilità di chiudere i conti senza ...

Il LII "Vinitaly" e il III "Vinitaly and the City"- www.vinitalyandthecity.com - RTL 102 - 5. : Da notare che, per la rima volta, saranno presenti in Vinitaly and the City anche rappresentanze da Emilia-Romagna, Campania e Sicilia, con spettacoli e prodotti locali. Saranno a disposizione ...

5 Seconds of Summer a Milano/ Oggi concerto al Fabrique : “Amiamo l'Italia - vorremmo vivere qui” (RTL 102.5) : 5 Seconds of Summer a Milano: Oggi concerto al Fabrique. Intanto parlano a RTL 102.5: “Amiamo l'Italia, vorremmo vivere qui”. Le ultime notizie sulla band australiana e il nuovo album(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 16:27:00 GMT)

Video di Fabrizio Moro a RTL 102.5 tra Eurovision 2018 e concerto all’Olimpico : “Cantando per Vasco presi tante bottigliate” : La serata dedicata a Fabrizio Moro a RTL 102.5, durante il programma Suite 102.5 Live del martedì sera, ha visto protagonista la musica del cantautore romano che proprio quest'anno ha pubblicato una raccolta di successi, Parole rumori e anni, per celebrare oltre vent'anni di carriera. Il racconto della sua storia professionale è partito dall'ultimo step, ovvero dalla canzone che tra tante polemiche ha vinto il Festival di Sanremo 2018, Non mi ...

I Negramaro sono i nuovi protagonisti di RTL 102.5 Live Session : ... alcune incursioni avverranno anche in Radiovisione dove andranno in onda delle pillole di RTL 102.5 Live Session sul canale 36 del digitale terrestre, 750 di Sky e in streaming su www.rtl.it per ...