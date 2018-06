Rosso per Marathon Oil

Profondo Rosso per Chesapeake Energy : A picco Chesapeake Energy , che presenta un pessimo -4,24%. Se si analizza l'andamento del titolo con lo S&P-500 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto ...

Piazza Affari unica in Rosso. Per gli analisti i rischi restano : Piazza Affari pecora nera d'Europa: pesa ancora la politica Quest'oggi l'indice ha provato a spingersi nuovamente in avanti, salvo poi ritracciare e registrare la peggiore performance in Europa, dove ...

Calciomercato Verona - pole GRosso per la panchina : Verona - C'è un nome su tutti nella lista del Verona per la panchina: è quello di Fabio Grosso , l'ex campione del mondo uscito ieri sera dai playoff di Serie B alla guida del Bari alla sua prima ...

NBA Finals - James - la situazione non migliora : l'occhio Rosso è un problema per LeBron : Piove sul bagnato, poi arriva la grandine e tutto il resto. Lo sa bene LeBron James che da sempre deve fare i conti con ostacoli e difficoltà sempre maggiori ogni volta che si ritrova a competere per ...

Il Cittadella da sogno - continua il sogno Serie A : lacrime per il Bari - la squadra di GRosso a casa [FOTO] : 1/19 Davide Casentini/LaPresse ...

Milan - blitz in Italia di Yonghong Li : il presidente Rossonero vara il piano per evitare l’esclusione dalle Coppe : Yonghong Li è arrivato in gran segreto in Italia per provare a compiere qualche passo avanti per il rifinanziamento che il Milan ha con il fondo Elliott Yonghong Li scende in campo, lo fa in prima persona per evitare dicerie o incomprensioni. Il presidente del Milan è arrivato in gran segreto a Milano, avvisando il solo Marco Fassone e programmando con lui un incontro fondamentale per definire i prossimi passi da compiere verso il ...

MontegRosso Confronto imprenditori agricoli e politici : invitati "operai - amici e familiari" : A Montegrosso Confronto tra gli agricoltori e la politica promosso dalle associazioni datoriali che esortano gli imprenditori a partecipare "in massa con i nostri operai, amici, familiari e fornitori"...

Calciomercato Milan - Falcao allo scoperto : “contatti con i Rossoneri? Ecco la verità” : Calciomercato Milan – Il Milan è al lavoro per prepare la prossima stagione, in particolar modo occhi puntati sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa. Grande attenzione all’attacco, l’obiettivo è regalarsi un top player in grado di fare la differenza, un nome che è circolato nelle ultime ore è quello di Falcao. Ecco le parole del diretto interessato al termine della partita amichevole tra Egitto e Colombia: ...

Milan - per il NYT Rossoneri verso l’esclusione dall’Europa League : Secondo alcune anticipazioni del New York Times, le sanzioni da parte dell'Uefa nei confronti del club rossonero includeranno l'esclusione dall'Europa. L'articolo Milan, per il NYT rossoneri verso l’esclusione dall’Europa League è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Spagna - sfiduciato Rajoy. Un governo europeista e rosso-Rosso per ricucire il Paese : Nelle ore in cui in Italia sta per prendere forma il governo giallo-verde, con il suo tratto post-ideologico e l’orgoglioso euro-scetticismo, in Spagna ha preso corpo un esecutivo rosso scarlatto di “sinistra-sinistra” (socialisti e Podemos), fieramente ideologizzato e convintamente europeista. Non una semplice distinzione cromatica, come si vede. È Pedro Sánchez, il segretario del partito socialista (Psoe), l’artefice ...

Sequestrati 125 kg di tonno Rosso di una specie protetta e senza etichettatura per la vendita : una denuncia : Una pattuglia della Polizia Stradale si trovava in Via del Minatore a Carbonia e ha fermato un autocarro Renault Kangoo per un controllo. Nel corso delle verifiche sulla regolarità della ...

Real Madrid - ore caldissime per la scelta del nuovo allenatore : dopo-Zidane - Pochettino in pole ma c’è un gRosso ostacolo : Sono ore caldissime in casa Real Madrid, nella giornata di ieri è arrivata la notizia dell’addio del tecnico Zinedine Zidane, un fulmine a ciel sereno per i Blancos dopo la conquista della terza Champions League consecutiva. I Blancos sono al lavoro per trovare un sostituto all’altezza, Pochettino è la prima scelta ma non sarà semplice per gli spagnoli strappare al Tottenham il tecnico argentino, fresco di rinnovo quinquennale. ...

Milan : “New York Times” - clamoroso : niente Europa League per i Rossoneri : Milan- L’annuncio è di quelli shock, ma che potrebbe trovare conferme nelle prossime ore in fonte ufficiale dall’Uefa. Secondo quanto riportato da “New York Times“, giornale americano molto vicino alle vicende di Yonghong Li, l’Uefa escluderà il Milan dalla prossima Europa League. Il giornale statunitense cita fonti anonime, le quali avrebbero affermato che gli investigatori […] L'articolo Milan: “New ...

Allarme Rosso per il Milan - l’indiscrezione del NY Times fa tremare i polsi : rossoneri fuori dall’Europa : Secondo quanto riportato dal New York Times, gli analisti dell’Uefa avrebbero consigliato l’esclusione del Milan dalla prossima Europa League Futuro nero che rosso per il Milan, a confermarlo è il New York Times che addensa nuvoloni carichi di pioggia sulla società di proprietà di Yonghong Li. LaPresse/Spada L’Allarme risuona forte e chiaro dagli Stati Uniti, dove si è diffusa la voce che l’Uefa avrebbe ormai preso la ...