Rossi | un bel podio | ma bisogna migliorare la moto

MotoGp – La bellissima Erica Tiburzi porta fortuna a Valentino Rossi : ecco la sexy ombrellina del Dottore al Mugello [GALLERY] : Erica Tiburzi sul circuito del Mugello è stata ieri la sexy ombrellina di Valentino Rossi: la bella mora ha portato fortuna al pilota della Yamaha che è finito sul podio Valentino Rossi al Mugello ha strappato un ottimo terzo posto. Il podio del Dottore è stato acclamato dai tanti tifosi accorsi sul circuito di proprietà della Ferrari solo per lui. La marea gialla sulla pista del Gp d’Italia ha caratterizzato il sesto appuntamento del ...

MotoGp – Al Mugello la prima vittoria in rosso di Lorenzo - sorride Valentino Rossi : le FOTO più belle del Gp d’Italia [GALLERY] : Lorenzo conquista la prima vittoria in Ducati, Valentino Rossi balza al secondo posto in classifica generale: le FOTO più belle del Gp d’Italia Una doppietta Ducati speciale che fa sognare il team di Borgo Panigale. Al Mugello la festa è… rossa, grazie alla vittoria di Jorge Lorenzo e al secondo posto di Andrea Dovizioso, seguito sul podio da Valentino Rossi. Il maiorchino della Ducati è riuscito a trovare la sua prima vittoria in ...

MotoGp – Valentino Rossi in pole al Mugello : le FOTO più belle delle qualifiche del Gp d’Italia [GALLERY] : qualifiche da favola oggi al Mugello! Le FOTO più belle del pomeriggio che ha regalato la pole position del Gp d’Italia a Valentino Rossi Grande festa oggi al Mugello per la spettacolare pole position di Valentino Rossi. Il Dottore ha conquistato la sua settima pole sul circuito italiano, battendo quindi il record di Doohan, fermando il crono sull’1.46.208. Un risultato che fa sorridere il nove volte campione del mondo, che torna in ...

Camila Cabello non si esibirà al pRossimo concerto di Taylor Swift : ecco perché : Si è sentita poco bene dopo i BBMAs The post Camila Cabello non si esibirà al prossimo concerto di Taylor Swift: ecco perché appeared first on News Mtv Italia.

MotoGp – Bellezza acqua e sapone e fascino francese : ecco Angelina Laurent - l’ombrellina di Valentino Rossi a Le Mans [GALLERY : Angelina Laurent è stata ieri l’ombrellina di Valentino Rossi sul circuito di Le Mans, Bellezza acqua e sapone e savoir-faire francese: ecco la bella grid girl Yamaha Valentino Rossi sulla pista di Le Mans ieri ha conquistato il terzo posto, dietro a Marc Marquez e Danilo Petrucci. Il campione della Yamaha in occasione del quinto appuntamento del Motomondiale è potuto risalire su un podio che gli mancava dalla prima gara in campionato in ...

MotoGp – Marquez trionfa a Le Mans - Petrucci e Rossi sul podio : le FOTO più belle del Gp di Francia : Nella gallery tutte le FOTO del Gp di Francia valido per il quinto appuntamento della stagione 2018 di MotoGp Marquez conquista la terza vittoria consecutiva a Le Mans. Alle spalle dello spagnolo della Honda i due italiani Petrucci e Rossi. Nella gallery tutte le FOTO più belle del Gp di Francia. L'articolo MotoGp – Marquez trionfa a Le Mans, Petrucci e Rossi sul podio: le FOTO più belle del Gp di ...

Internazionali Roma 2018 : Fabio Fognini ai quarti di finale - il pRossimo avversario e il tabellone. Ora Rafael Nadal per l’impresa? : Fabio Fognini è volato ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2018, riportando così il tricolore nella fase calda del tabellone maschile dopo sei anni dall’ultima volta. Il ligure, dopo l’impresa firmata contro Dominic Thiem, oggi ha regolato Peter Gojowczyk e ora attende di sapere chi dovrà affrontare ai quarti di finale (in programma domani venerdì 18 maggio). Il 30enne seguirà con parecchio interesse il match tra ...

Matilde Rossi - la moglie di Skorupski strega i tifosi a colpi di bellezza e sensualità [GALLERY] : La moglie di Lukasz Skorupski è un vero schianto, la bellissima Matilde Rossi incanta i tifosi della Roma, ma non solo… Matilde Rossi è la bellissima moglie di Lukasz Skorupski, portiere della Roma. I due si sono sposati lo scorso giugno e aspettano già il loro primogenito. È la stessa compagna dell’estremo difensore polacco ad annunciarlo sui social esprimendo tutta la sua felicità. Matilde però su Instagram, oltre a mostrare il ...

Belinelli : 'Ci vediamo l'anno pRossimo - spero...' : 'Mi piacerebbe tornare e giocare con questa maglia'. Marco Belinelli fa la sua dichiarazione d'amore a Philadelphia. Dopo l'eliminazione nei play-off contro Boston, la 32enne guardia di San Giovanni ...

TOTO-GOVERNO - MATTARELLA : PRONTI NOMI PREMIER E MINISTRI/ Ticket Belloni-Rossi - ‘spunta’ anche Bebe Vio.. : Governo, toto-PREMIER: Elisabetta Belloni in pole. Sergio MATTARELLA punta su un esecutivo neutrale e spuntano i primi NOMI: da Cottarelli alla Reichlin, tutti gli aggiornamenti(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 14:55:00 GMT)

