Roma | ' Via le antenne dalle scuole' | il Tar dà ragione ai genitori

Roma : Il 10 giugno #ViaLibera - stop ad auto e moto : Roma – Parte domenica 10 giugno, dalle 10 alle 19, l’iniziativa #ViaLibera. Si tratta di un’unica rete ciclopedonale che attraverserà tutta Roma con strade off-limits ad auto e scooter. Il percorso interesserà più strade. Da via Cola di Rienzo a via Tiburtina (San Lorenzo). Da via dei Fori Imperiali a largo Corrado Ricci. Da via XX Settembre a piazza Venezia. E poi ancora viale Manzoni, via Labicana, via Veneto e viale Regina ...

Roma - la Dolce Vita di Elena Morali : balli scatenati fino all'alba in via Veneto : In pista tra gli applausi, le foto e i selfie con i fan fino alle prime ore della mattina nel bar della Dolce Vita di via Veneto. Elena Morali, ex concorrente de L'isola dei famosi, si è regala un'...

Roma. Al via il 27 giugno la nuova stagione del Silvano Toti Globe Theatre : Start il 27 giugno per la nuova stagione del Silvano Toti Globe Theatre, unico teatro elisabettiano d’Italia, costruito secondo il

Emilia Romagna : al via il maxi cantiere per la messa in sicurezza dell’argine del fiume Secchia : Chiusa la gara si parte col maxi cantiere. Ieri, nella sede centrale di Aipo a Parma è terminata la procedura di esame delle offerte per l’aggiudicazione, da parte dell’Agenzia, del primo lotto di lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell’argine del fiume Secchia nel tratto che va dal Comune di Campogalliano (Mo) all’attraversamento della linea Tav nel Comune di Modena. Opera affidata all’associazione ...

Roma. Ventenne morta in via Battistini uccisa da un pirata della strada : L’automobilista di 28 anni ferita in un incidente stradale in via Battistini è morta. La ragazza è spirata in ospedale.

Roma. Ventenne morta in via Battistini uccisa da un pirata della strada : L’automobilista di 28 anni ferita in un incidente stradale in via Battistini è morta. La ragazza è spirata in ospedale.

Roma - festa del 2 giugno blindata : parata - chiusure e deviazioni : Il centro di Roma si prepara a vivere un fine settimana a dir poco difficile sul fronte del traffico e della sicurezza: strade chiuse, bus deviati e rimozioni. Sarà una festa della Repubblica super ...

Calciomercato Roma - interesse per Meret : già avviati i primi contatti : Alisson inseguito da mezza Europa, Skorupski sul piede di partenza e un ruolo che diventa improvvisamente scoperto. La Roma non ha intenzione di farsi trovare impreparata sul mercato dei portieri, per ...

Fabrizio Corona e la sorpresa a Silvia Provvedi : la va a trovare mentre lavora a un evento a Roma : Roma - Una sorpresa da parte di Fabrizio Corona alla fidanzata Silvia Provvedi. Da quando è uscito dal carcere non si fa che parlare dell?ex re dei paparazzi, per questioni sentimentali...

Roma - entra in ascensore e cade nel vuoto : morta una 77enne/ Ultime notizie - la tragedia in Viale Margherita : Una donna di 77 anni è precipitata dal sesto piano nel vano ascensori del suo palazzo morendo sul colpo, tutte da capire le dinamiche dell'incidente successo a Roma(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 17:29:00 GMT)

Fabrizio Corona e la sorpesa a Silvia Provvedi : la va a trovare mentre lavora a un evento a Roma : Roma - Una sorpresa da parte di Fabrizio Corona alla fidanzata Silvia Provvedi. Da quando è uscito dal carcere non si fa che parlare dell?ex re dei paparazzi, per questioni sentimentali...

Cinema all'aperto in via Roma a Cuneo nel giorno del 50° anniversario di Bob Kennedy : Lo stesso Robert Kennedy nel film non è interpretato da nessun attore, ma compare nelle immagini di cronaca dell'epoca.

Roma : Viabilità - il 10 giugno stop per auto e moto : Roma – Dalle 10 alle 19 di domenica 10 giugno parte l’iniziativa #ViaLibera. Un’unica rete ciclopedonale che attraverserà tutta Roma con strade off-limits ad auto e scooter. Il percorso interesserà più strade. Da via Cola di Rienzo a via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e largo Corrado Ricci. Poi ancora da via XX Settembre a piazza Venezia e viale Manzoni, via Labicana, via Veneto e viale Regina Elena. Parte ...

Incidente in viale Legioni Romane - scontro auto quadriciclo : muore donna : Milano, 30 maggio 2018 - Una donna di 42 anni è morta stamani in seguito alle ferite riportate in un Incidente stradale avvenuto nella notte, poco dopo l'1, in viale Legioni Romane a Milano. Secondo ...