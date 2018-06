Roma | ubriaco in strada aggredisce una donna poi minaccia Giulia Bongiorno | ministra

Ministra Bongiorno aggredita per strada a Roma da un ubriaco seminudo : Giulia Bongiorno, Ministra della Pubblica AmMinistrazione del governo Conte, è stata aggredita in pieno centro a Roma, mentre si trovava a passeggiare con il figlio, senza scorta.Continua a leggere

Raid in bar a Roma - Di Silvio : "Mi scuso - ero ubriaco e drogato" : "Mi scuso con la giustizia. Ero ubriaco e drogato e non ho capito quello che stava succedendo". Lo ha detto Alfredo Di Silvio, uno degli accusati del Raid in un bar di Roma il primo aprile, nel corso ...

Roma - carabiniere ubriaco causa incidente mortale Video : Un tragico schianto. Un carabiniere di 59 anni di cui sono state diffuse soltanto le iniziali, A.F, è stato arrestato dopo aver causato un incidente stradale mortale [Video]. Sotto l'effetto di bevande alcoliche avrebbe guidato la sua Ford C Max contRomano sul Grande Raccondo Anulare di Roma, schiantandosi contro un'altra auto e provocando la morte del conducente di quest'ultima, Giuseppe Petraroli di 35 anni, originario della provincia di ...