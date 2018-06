Roma | senti Nainggolan | “Tutte le donne mi vogliono I gay? Esistono | ma…”

Roma - Lobont dice addio : 'Mi sono sentito a casa' : È il mondo che ho sempre amato e che continuerò ad amare. Chiudo questo appassionante cammino da calciatore nel club, la Roma, che mi ha accolto 9 anni fa e che mi ha sempre fatto sentire a casa. Ci ...

I fratelli d'Innocenzo e la Terra dell'abbastanza con Tortora e Zingaretti : «La nostra Roma feroce senza soldi e sentimenti» : IRoma - Scrivono da sempre, Fabio e Damiano d'Innocenzo. 'Da quando siamo bambini scriviamo storie, sceneggiature, fumetti, Romanzi. Ma i Romanzi sono tremendi'. Lo scorso febbraio il loro film d'...

Roma - escursionista muore su un sentiero di montagna : in corso il recupero del corpo : Dalla notte, diverse squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma sono impegnate nel recupero di un uomo di 42 anni, escursionista e residente Montelibretti che è deceduto a Prato Favale comune di ...

Giornata nazionale dei sentieri : 80 eventi tra parchi e aree protette. Ma anche a Roma e Milano si cammina : camminare per ritrovare il proprio passo. camminare per immergersi nella natura e nel potere rigenerante del verde. camminare per ritrovarsi, ma soprattutto per concedersi il piacere della scoperta, che si tratti di un fiore, di un ruscello o di un volto nuovo. Tanti, tantissimi i motivi per farlo, ma domenica 13 maggio ce n’è uno in più. Il Cai e Federparchi propongono la 18esima Giornata nazionale dei sentieri e la sesta Giornata “In cammino ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : tutti gli italiani presenti nel tabellone principale e nelle qualificazioni. Le wild-card assegnate : Dal 13 al 20 maggio il Foro Italico sarà il centro del mondo del tennis. I tanto attesi Internazionali d’Italia 2018 prenderanno il via e ci sono molte aspettative su quel che accadrà sulla terra rossa capitolina. Si è definito il quadro degli italiani presenti. Chi ha avuto direttamente accesso al tabellone principale è Fabio Fognini mentre sono stati inseriti nel main draw, Andreas Seppi, Marco Cecchinato e Lorenzo Sonego, grazie ad una ...

Verga attraverso i sentimenti : seminario a Roma : La conferenza voluta dalla professoressa Maria Antonietta Coccanari De' Fornari della Facoltà di Medicina e Odontoiatria

Roma : Raid Casamonica - per il Gip si sentivano padroni : Roma – Di seguito quanto scritto dal gip Clementina Forleo nell’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei quattro appartenenti al Clan Casamonica/Di Silvio. L’accusa è di aver aggredito a colpi di cintura una donna disabile e di aver picchiato e devastato il Roxy Bar gestito da un cittadino rumeno in zona Romanina l’1 aprile scorso. “Appare evidente che i Casamonica e i Di Silvio siano assurti a ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : quanti italiani presenti? La situazione : main draw - wild-card - qualificazioni e pre-qualificazioni : Una sola settimana e cominceranno gli Internazionali d’Italia 2018. Dal 13 al 20 Maggio il meglio del tennis mondiale si darà appuntamento nella spettacolare cornice del Foro Italico a Roma. Ovviamente c’è grande attesa per i tennisti italiani, ma quali di loro saranno sicuramente presenti? L’unico sicuro di avere un posto nel tabellone principale era Fabio Fognini, quasi sicuramente anche testa di serie del torneo Romano. Nel ...

Ecco il Mouse Abyssus Essential : una proposta entry level a marchio ChRoma : Razer, una delle aziende più importanti in ambito lifestyle gaming, annuncia la disponibilità a livello mondale del Mouse Razer Abyssus Essential, noto in Cina come Razer Jugan.Ecco il comunicato ufficiale:Successore del Razer Abyssus V2, il Razer Abyssus Essential è un Mouse senza fronzoli, basato su Razer Chroma, ed è il primo Mouse Razer ad avere una peculiare illuminazione sottostante in grado di riflettere la superficie su cui viene ...

CONCERTO PRIMO MAGGIO 2018 / Gli artisti presenti a Roma : Ermal Meta - Gianna Nannini e Francesca Michielin : Il CONCERTO PRIMO MAGGIO 2018 a Roma, chi ci sarà? Tutti gli ospiti della giornata, le anticipazioni e novità dell'organizzatore Massimo Bonelli(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 20:12:00 GMT)

Lazio - Tare : 'Tifare la Roma in Champions? Non ho sentito la domanda…' : nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare dichiara: 'Nella corsa Champions non siamo intrusi: forse per tanta gente saremo degli intrusi, ma noi meritiamo di essere qui. Ma se non ci ...

Lazio - Tare : 'Tifare Roma in Champions? Non ho sentito la domanda' : Roma - Ancora in clima derby il ds della Lazio Igli Tare prima dell'inizio della partita: 'Nella corsa Champions non siamo intrusi: forse per tanta gente saremo degli intrusi, ma noi meritiamo di ...

International Champions Cup 2018 - presenti Juventus - Roma - Inter e Milan : il calendario : 27 gare in 22 città di tutto il mondo, una sola vincitrice globale tra America, Europa e Singapore e Europa. Una serie di grandi amichevoli per testare anche il livello e la condizione delle squadre ...

Burt Bacharach : novant’anni e non sentirli. A Roma il concerto evento per omaggiare la sua carriera : C’è chi dice che la musica di Bacharach aiuti ad evadere dalla realtà, ma i suoi capolavori sono tutt’altro che semplici. Una delle caratteristiche che ha portato Bacharach ad emergere è stata la sua creatività inesauribile: ha dato alla luce dozzine di classici intramontabili, in grado di competere con le opere di Porter, Gershwin o Berlin. Il suo repertorio – 48 successi da Top 10, nove numeri 1 e oltre 500 composizioni, 3 Oscar, 6 Grammy – ...