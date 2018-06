Roma | le notti di San Calisto | un rave fino all' alba nel cuore di Trastevere

Furto a Zanotti - re delle scarpe dei vip : colpo da 700mila euro. 'Vado all'estero - in Romania c'è più sicurezza' : Sei volte in tre anni: Giuseppe Zanotti, imprenditore delle scarpe, non ne può davvero più. L'ennesimo Furto nella sua azienda, per un valore totale di 700mila euro, lo sta portando a valutare ...

“Il metodo Catalanotti” : da oggi in libreria il nuovo Romanzo di Andrea Camilleri con Montalbano : Arriva da oggi in tutte le librerie il nuovo romanzo di Andrea Camilleri con protagonista il commissario Salvo Montalbano. Si intitola "Il metodo Catalanotti ed è l'ultima fatica per l'editore Sellerio del grande vecchio della letteratura italiana.Continua a leggere

Giuseppe Conte - l'indiscrezione di Dagospia sul conto non pagato al Circolo canottieri Roma : I fantasmi 'economici' per il premier incaricato Giuseppe Conte non sono certo finiti. Sul professore di diritto privato spunta ora un'indiscrezione di Dagospia a proposito di un conto non pagato, ...

La Nazionale di rugby seven al Circolo Canottieri Roma : il 19 e 20 maggio a Mosca la tappa inaugurale del Grand Prix 7s : Da una parte lo spirito guascone del rugby, dall'altra quello del canottaggio. Va da sé che la visita della Nazionale di rugby seven al Circolo Canottieri Roma, tenuta stamani per offrire un'occasione ...

Jovanotti e Giuliano Sangiorgi a Roma : "Musicista enorme e amico vero" : ' Mi ha emozionato ', svela Jova , ' Non mi scordo mai che la vita mi ha offerto l'opportunità di fare musica e spettacoli per le persone, sperando di arrivare al cuore e ogni giorno cerco di dare ...

Concertone e Jovanotti - ma anche Sfera e tanti altri : i concerti a Roma : LUNEDI' 30 APRILE Rock/Jovanotti, fino al 2 maggio al Palalottomatica Ultimi giorni per godersi Jovanotti , che con una struttura curata nel minimi particolari, dalla scenografia ai suoni, e con una ...

Scaletta dei concerti di Jovanotti a Roma - dal 19 aprile al 2 maggio : ultimi biglietti per Lorenzo Live 2018 : Con ben 10 concerti di Jovanotti a Roma, in sostanza una vera e propria residency, prosegue il Lorenzo Live 2018 che andrà in scena fino a luglio con altre date in giro per l'Italia, una serie di eventi all'Arena di Verona e il grande finale con doppia data al Mediolanum Forum di Assago. Dopo aver girato i palazzetti italiani con 300 mila spettatori e 44 serate sold out tra cui le date di Milano (12 serate), Rimini (3), Firenze (9), Torino ...

Roma - Da Liedholm a Capello : le notti magiche con il 3-0 : Beato chi lehaviste tutte,pur avendo visto di tutto, per una vita. In fondo dev'essere una consuetudine, anzi, una meravigliosa abitudine. QuandolaRomadecolla tra le stelle, sul campo sempre lascia ...