Roma | la gestione del verde pubblico comunale va anche ai migranti

Ue - Ft : “Il problema non è l’Italia - ma la mancanza di riforme. Governo populista a Roma? Conseguenza della mala gestione” : La partita più importante sul futuro dell’Europa e della sua moneta unica non si gioca a Roma, ma a Bruxelles. Il Financial Times nella sua edizione internazionale odierna dedica un focus alla situazione italiana e secondo l’editoriale del commentatore Wolfgang Munchau sarà “la mancanza di riforme” a far “andare in pezzi l’Eurozona“, non il nostro Paese. E’ necessario, secondo lui, “battersi per la ...