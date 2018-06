huffingtonpost

: RT @MPenikas: HuffPost: Roma in stand-by e Parigi danza sulla Libia - LUIGIVACCARO5 : RT @MPenikas: HuffPost: Roma in stand-by e Parigi danza sulla Libia - MPenikas : HuffPost: Roma in stand-by e Parigi danza sulla Libia - VenusConceptIT : #SAVETHEDATE Dal 7 al 9 giugno all'Angelicum University di Roma Venus Concept parteciperà al congresso internaziona… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Mentre in Italia infuriava il dibattitocrisi politica, la Francia di Macron approfittava della sostanziale assenza internazionale dell'Italia per organizzare una conferenza. Convocata per il 29 maggio a, l'obiettivo dichiarato dell'Eliseo era quello di definire una roadmap che conduca alle elezioni libiche entro la fine dell'anno.A sette anni dall'inizio della guerra condotta contro ladi Gheddafi, la Francia ha così provato a presentarsi, ancora una volta, come il grande nume tutelare della. Decisa nella propria linea di consolidamento delle posizioni acquisite – principalmente a discapito degli interessi italiani –conferma la propria ferma volontà di costruirsi una posizione egemone nel Paese nordafricano., da parte sua, ha assistito come ospite di secondo piano, rappresentata, in assenza di un ministro degli ...