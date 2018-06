Roma | il Ministro Giulia Bongiorno aggredita a due passi da Piazza di Spagna

Giulia Bongiorno aggredita a Roma : paura per il ministro in centro : Alla fine l'intervento delle volanti ha evitato il peggio. Anche se lo spavento per Giulia Bongiorno è stato forte, eccome. Ore 17.45, domenica estiva: il ministro della Pubblica amministrazione è a ...

Roma - l'ex ministro Cécile Kyenge si dà al cinema : interpreterà se stessa : Cécile Kyenge, europarlamentare ed ex ministro dell?Integrazione del governo presieduto da Enrico Letta, si dà al cinema. È una delle protagoniste di un corto che si sta...

Roma - Totti - un anno fa il suo addio : "Ora 'famolo' primo ministro!" : L'addio di Totti alla Roma: brividi e lacrime all'Olimpico TUTTE LE LINGUE DEL MONDo - Ci sono pensieri in arabo, inglese, indonesiano, francese, cinese e portoghese, c'è chi mostra i cartoncini ...

Roma - esplode autobus Atac in via del Tritone. Ferita una ragazza. Sul posto anche il ministro Minniti : Un fumo nero e denso si è levato nel cielo di Roma, a due passi da Montecitorio, intorno alle 10. E un’esplosione è stata udita a centinaia di metri di distanza, come riferiscono i testimoni sui social network. La causa? Un autobus dell’Atac della linea 63 è deflagrato all’altezza del civico 53 di via del Tritone. L’ultima volta era successo a metà aprile, ma l'”autocombustione” dei mezzi pubblici ...

Giornalista schiaffeggiato a Roma dall'ex ministro Mario Landolfi - : L'aggressione è avvenuta vicino a Montecitorio. Danilo Lupo, inviato di La7, è stato colpito mentre stava realizzando delle interviste sul tema dei vitalizi. Fnsi: "Fatti gravi, non devono più ...

Romania - ministro Esteri : "Nel Paese massiccia presenza spie russe" : Secondo il ministro degli Esteri romeno Teodor Melescanu, "c'è una massiccia presenza" di spie russe. "Non so i numeri con esattezza, ma qui percepiamo una massiccia presenza", ha dichiarato il capo della diplomazia romena commentando il caso Skripal. La Romania è tra i paesi che hanno deciso di espellere diplomatici russi in seguito all'inasprirsi della disputa con Mosca a proposito dell'attacco in Gran Bretagna contro l'ex spia e la figlia.