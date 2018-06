Roma e la polemica | strade dissestate e il Giro d’Italia

“Io a letto con Floriana?”. E quello che succede dopo finisce in polemica. Ancora senza limiti questo Grande Fratello : e la Romana ormai famosa svela tutto : Un ciclone in piena regola. Sono bastati pochi minuti nella casa del Grande Fratello a Floriana Secondi, la ribella romana che trionfò in una delle prime edizioni, per seminare il panico della casa più spiata d’Italia. dopo essersela presa con Simone Coccia Colaiuta, uno degli inquilini più amati, ecco che nel mirino di Floriana finisce Matteo Gentili, uno dei tre “boni” scelti da Barbara D’Urso.In collegamento a “Mattino Cinque”, la Secondi ...

Roma - tutela delle rondini per la biodiversità. Ma il provvedimento innesca una polemica sulla disinfestazione : Nessuno tocchi le rondini. Almeno a Roma. Vietato distruggere i nidi, eliminare le cavità delle tegole in prima fila, disinfestare durante il periodo riproduttivo o posizionare materiali e macchinari a meno di due metri dai rifugi. Un’ordinanza sindacale piuttosto stringente quella firmata da Virginia Raggi che introduce un’assistenza speciale per quattro varietà di rondini quali rondini, rondoni, balestrucci e topini, nel nome della “tutela ...

Giro d’Italia arriva a Roma - Viviani : “Il manto stradale? Polemica che non esiste. La gara c’è stata” : “La gara è stata fatta, ci siamo divertiti. Il manto stradale? E’ una Polemica che non esiste, c’è stata gara e la volata l’avete vista. Non penso che si vinceva o si perdeva il Giro. Se guardate tutti i grandi giri l’ultimo giorno si va tranquilli, ci sono sempre delle volate e la battaglia l’avete vista”: così Elia Viviani al termine dell’ultima tappa del Giro d’Italia, neutralizzata su ...

Giro d'Italia - trionfa Chris Froome : polemica sulle buche di Roma : Chris Froome è ufficialmente il vincitore della 101esima edizione del Giro d'Italia. La...

Diretta/ Internazionali d'Italia 2018 Roma - Fognini Nadal (1-2) streaming video e tv : l'italiano fa polemica : Diretta Internazionali d'Italia 2018, info streaming video e tv: Fabio Fognini e Rafa Nadal si sfidano a Roma per un posto nella semifinale del torneo di tennis al Foro Italico(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 15:52:00 GMT)

Roma - 25 aprile con polemica : al corteo dell'Anpi assente la Comunità ebraica : Roma - Sarà un corteo unitario senza la Comunità ebraica di Roma quello che l' Anpi ha organizzato per oggi, anniversario della liberazione d'Italia. A scatenare la polemica, la notizia della presenza ...

“Tubercolosi nelle scuole”. Panico a Roma. Diversi casi segnalati e molti accessi negli ospedali. Adesso è polemica vera tra i genitori degli studenti. La vicenda : A Roma è Panico per il ritorno di Diversi casi di tubercolosi nelle scuole. Fin qui sono tre gli istituti finiti sotto osservazione, tutti nel municipio 12: sono tre per ora i casi accertati e tanta la paura tra le famiglie. Accade in zona Bravetta, presso gli istituti superiori Ceccarelli e Malpighi, dove si rincorrono dubbi e richieste di interventi da parte dei genitori e degli studenti stessi con un passaparola che sta inevitabilmente ...

Liverpool-Roma - polemica per il dito medio di Pruzzo e Conti/ I due si sono scusati - caso rientrato : Roma, dito medio di Pruzzo e Conti a stemma Liverpool: i due ex compagni della squadra giallorossa sconfitta nel 1984 in imbarazzo per una foto che doveva restare privata.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 15:29:00 GMT)

Liverpool-Roma - polemica per la foto di Pruzzo e Conti. Ecco le scuse : "Era per esorcizzare" : Uno scatto privato, fatto con leggerezza e che doveva restare tra amici, diventato in poche ore un autogol. Ieri Roberto Pruzzo e Bruno Conti, protagonisti della finale col Liverpool persa dalla Roma ...

Liverpool-Roma - dito medio di Pruzzo e Conti. E sul web scoppia la polemica della tifoseria : Bruno Conti e Roberto Pruzzo hanno dimostrato - seppur in modo poco elegante - di non aver dimenticato la brutta notte del 30 maggio 1984, quando gli undici metri (maledetti) sancirono la vittoria del Liverpool nella finale di Coppa Campioni (diventata Champions League).La polemicaPeccato che la poca eleganza del duo Conti-Pruzzo non sia andata giù alla tifoseria della Roma. Andiamo con ordine: i due ex calciatori si sono fatti immortalare prima ...

“Lo ha lanciato dal settimo piano per punire il figlio”. Roma - è choc. La polizia interviene subito e l’uomo dà anche in escandescenze. Poi ha spiegato tutto agli agenti - le sue parole sono agghiaccianti. È polemica per la decisione presa nei suoi confronti : La follia umana sembra non avere più limiti, ormai. E pensare che l’autore di questo folle gesto è un padre, quindi un uomo che dovrebbe dare sicurezza, esempio e educazione al figlio. Invece cosa ha fatto per punirlo? Ha lanciato Lilly, il piccolo Jack Russel del figlio, dal settimo piano del palazzo dove abitano per punirlo, e poi si è giustifica così con gli agenti giunti sul luogo: “Tutte ‘ste pagliacciate… È solo un ...

SERIE A - ROCCHI ARBITRERÀ JUVENTUS NAPOLI/ È già polemica per quella famosa sfida contro la Roma : Arbitri SERIE A, JUVENTUS-NAPOLI a ROCCHI: bianconeri sempre vittoriosi con il fischietto di Firenze. Toccherà al miglior arbitro italiano dirigere l’incontro più importante della stagione(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 19:01:00 GMT)

Polemica sulla festa dei Giovani democratici di Roma per i "funerali" di Renzi. Il dem Nobili : "Indegni" : Matteo Renzi accanto a una bara, in un disegno in bianco e nero dai toni macabri che fa da locandina per lanciare una festa. È la provocatoria iniziativa organizzata dai Giovani democratici della Balduina a Roma, per il cosiddetto "R.i.p.arty". Un titolo che gioca tra il "Riposa in Pace" dell'anagramma 'Rip' e il "ripartire" dopo la pesante sconfitta elettorale delle politiche. "Durante la campagna elettorale percepivi un certo malessere? ...