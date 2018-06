Roma Arrestato 16enne per furto aggravato

Roma : colpisce figlio in faccia con un pugno. Arrestato 52enne : Roma: uomo denunciato da moglie per violenze domestiche Roma -I Carabinieri della Stazione di Montelibretti hanno posto in arresto un uomo di 52 anni, residente a Palombara Sabina. I militari hanno proceduto all’ammanettamento dopo che il 52enne ha sferrato un pugno in volto al figlio di 17 anni. L’aggressore, già gravato da precedenti di polizia, è stato accusato di maltrattamenti. I militari, intervenuti in località Ponte delle ...

Roma : Deteneva fucile con matricola abrasa - arrestato : Roma – Un veliterno di 56 anni nascondeva in casa un fucile con matricola abrasa completo di circa 150 colpi e di una canna supplementare. Questo nonostante un’ordinanza prefettizia gli vietasse, dal 2012, di detenere armi a qualsiasi titolo. L’uomo e’ finito nel mirino degli investigatori della Polizia di Stato i quali avevano il sospetto, rivelatosi poi fondato, che lo stesso potesse nascondere un’arma. La ...

Roma : Rapina a turisti - un arrestato : Roma – Fermo di indiziato di delitto per un ragazzo egiziano di 18 anni. Sono così giunte ad una svolta le indagini della Polizia di Stato per la Rapina avvenuta venerdì notte a Roma, a Termini, ai danni di 2 turisti statunitensi. L’episodio e’ avvenuto poco dopo la mezzanotte. Tre o quattro persone, tutte dai tratti somatici africani, hanno accerchiato i due turisti. E, con varie minacce, si sono fatti consegnare i portafogli ...

Roma : Aggressioni e minacce a coinquilina - arrestato 20enne : Roma – Viveva con la sua famiglia all’interno del suo appartamento. E fin qui nulla di particolare. Se non fosse che in un mese e’ stata più volte malmenata e aggredita da un suo connazionale all’nterno proprio dell’appartamento. Come epilogo, l’aguzzino ha cercato di avere un rapporto sessuale con la donna. Ma le grida d’aiuto di quest’ultima hanno richiamato l’attenzione degli altri ...

Ostia - nella notte dà fuoco ad auto e cassonetti : arrestato piRomane : Ha ammesso di aver bruciato negli ultimi tempi numerosi cassonetti dei rifiuti nella zona di Ostia e nuova Ostia. Si tratta di un ragazzo di 24 anni sorpreso in flagrante nella notte di mercoledì a ...

Roma : Documento falso per assumere stranieri - arrestato : Roma – Un italiano di 53 anni si e’ recato allo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura. Fin qui nulla di strano. Se non fosse che si era “appropriato” dell’identità di un’altra persona. E aveva con se la documentazione necessaria per assumere 5 lavoratori stagionali di nazionalità indiana. L’uomo italiano ha pero’ esibito, come Documento, una carta d’identità apparentemente ...

Roma : Rifà look a moto rubata - arrestato per riciclaggio : Roma – Era a bordo di una moto e stava scorrazzando per Roma. Si tratta di un 53enne Romano, già conosciuto alle forze dell’ordine. Alla vista dei Carabinieri ha avuto un attimo di esitazione alla guida. Questo particolare che ha indotto i militari a fermarlo per eseguire un controllo più approfondito. Si e’ finto sorpreso davanti alle richieste della pattuglia, ma la sua spavalderia e’ crollata di fronte agli esiti degli ...

Roma : 1 kg di marijuana tra i vestiti. Arrestato nigeriano : Roma: i Carabinieri erano intenti in mirati controlli Roma – Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Questa è l’accusa che hanno spinto i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Bologna ad arrestare un 25enne nigeriano. L’uomo è stato trovato privo di documenti, senza fissa dimora e, soprattutto, in possesso di 1 chilo di marijuana. L’episodio è avvenuto nei pressi dell’autostazione ...

Roma : Ruba smartphone e ha droga - arrestato : Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un cittadino della Guinea di 29 anni, senza fissa dimora e con precedenti. Poco prima aveva deRubato un passante del suo smartphone, in via di Portonaccio. Il malvivente si e’ avvicinato alle spalle di un 32enne Romano e gli ha sfilato il telefono dalla borsa che portava a tracolla per poi allontanarsi. I Carabinieri, immediatamente ...

Roma - avrebbe abusato di tre bambine : arrestato cingalese : Roma, avrebbe abusato di tre bambine: arrestato cingalese L’uomo, che abitava nella zona frequentata dalle vittime, in diverse occasioni aveva approfittato di momenti di distrazione dei genitori Continua a leggere L'articolo Roma, avrebbe abusato di tre bambine: arrestato cingalese proviene da NewsGo.

Roma - molestie a tre bimbe : arrestato pedofilo : Roma, 19 mag. (AdnKronos) – I Carabinieri della Stazione di Cesano di Roma hanno arrestato un cittadino di nazionalità cingalese, accusato di atti sessuali con minorenni, dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo, abitante nella zona frequentata dalle vittime, in diversi episodi, approfittando di alcuni momenti di distrazione dei genitori, ha compiuto molestie sessuali ai danni di tre bambine. In ...

