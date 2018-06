Roma | 16enne aggredisce giovane per ottenere cellulare In manette

Roma. Arrestato 16enne per furto aggravato : Cronaca di Roma. Un 16enne nomade è stato Arrestato dai Carabinieri in via di Vigna Stelluti a Roma. Il ragazzo, insieme ad un complice, aveva da poco effettuato un furto in un appartamento di un 80enne e trafugato oggetti per circa 5 mila euro. Arrestato e condotto presso l’Istituto per Minori di Roma, di via Casal del Marmo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Minorile. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno ...

INCIDENTE STRADALE A Roma/ Morto motociclista 31enne in Galleria Giovanni XXIII : grave 16enne a Bologna : ROMA, INCIDENTE STRADALE in Galleria Giovanni XIII: 31enne Morto sul colpo dopo impatto con carreggiata. A Bologna, 16enne sbalzato da scooter: è grave ricoverato in ospedale(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 14:28:00 GMT)

Roma - tenta di strangolare il figlio 16enne nel sonno : arrestato per tentato omicidio : Avrebbe tentato di strangolare il figlio di 16 anni nel sonno, ma è stato arrestato dalla polizia. È accaduto all'alba in un appartamento di via Linarolo in zona Ottavia, alla periferia di Roma. L'...

Roma : Imbrattava muri - denunciato 16enne : Roma – L’attività degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Trastevere ,diretto dal dott. Fabrizio Sullo, prosegue. Tutto finalizzato alla tutela del patrimonio artistico e al mantenimento del decoro urbano nel quartiere di Trastevere. Prima l’individuazione del 35enne che si firmava come “marz”, responsabile dello sfregio alla Madonna dell’Arco di San Calisto. Ora gli investigatori hanno sorpreso ...